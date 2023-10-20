Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Францией

Власти Украины начали двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с Францией, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. По его поручению вчера, 19 октября, состоялся первый раунд переговоров.

Переговорную группу от Украины возглавил заместитель руководителя офиса господина Зеленского Игорь Жовква. В группу также вошли еще один замглавы офиса президента Роман Машовец и первый замглавы Минобороны Украины Александр Павлюк.

Согласно пресс-релизу, стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по этому вопросу на ближайшее время. Франция стала пятой страной G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которой Украина ведет переговоры по этой теме.

Первыми переговоры по гарантиям безопасности Украине начали США в августе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что правительство страны надеется заключить первые соглашения к концу года. По данным The Wall Street Journal, переговоры растянутся на 2024 год. Кремль назвал нежизнеспособными переговоры о гарантиях Украине без России.

Лаура Кеффер