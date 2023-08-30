Песков: суть гарантий безопасности для Украины непонятна

Кремлю непонятно, какой формат гарантий безопасности с Украиной обсуждают власти США и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что при обсуждении этой темы не упоминаются озабоченности России о ее собственной безопасности.

Господин Песков отметил, что российские власти внимательно отслеживают информацию по этой теме. «Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений как раз о том, что Украине некую безопасность, некие гарантии безопасности будут представлять на двусторонней основе целый клуб стран»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В августе Украина начала переговоры с США по получению гарантий безопасности. В этом же месяце аналогичные переговоры с ней начала Великобритания. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что его правительство надеется заключить первые соглашения к концу года. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что сейчас о переговорах с Россией «не может быть и речи». По данным The Wall Street Journal, переговоры по этой теме растянутся на 2024 год.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер