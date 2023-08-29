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Коммерсантъ FM
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WSJ: переговоры по гарантиям безопасности Украине растянутся на 2024 год

Заключение соглашений о предоставлении Украине гарантий странами G7 закончится не ранее 2024 года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как уточняет газета, пока переговоры с Киевом начали только США и Великобритания, Франция планирует присоединиться к ним в ближайшие недели.

По словам собеседников WSJ, подготовка гарантий для Украины займет много месяцев, а некоторые двусторонние соглашения будут заключены только в следующем году. Кроме того, нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства сторон. Также необходимо обсудить с Киевом, каковы могут быть будущие военные потребности страны, а странам Запада нужно координировать переговоры и гарантировать, что их оборонные предприятия смогут оказать обещанную помощь, не снижая при этом свои собственные запасы.

В начале августа украинские власти начали переговоры с США по получению гарантий безопасности. Позднее в этом месяце аналогичные переговоры начала Великобритания. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что его правительство надеется заключить первые соглашения к концу 2023 года. Неназванный французский чиновник сообщил WSJ, что Париж рассчитывает начать переговоры с Киевом в ближайшие несколько недель. Официальные лица США надеются провести вторую встречу с Украиной по этой теме в ближайшие недели.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».

Лаура Кеффер

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