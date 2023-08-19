Путин провел совещание в штабе группировки военной операции в Ростове-на-Дону

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки», передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Кремля. Другие подробности не приводятся.

Последний раз президент Владимир Путин проводил аналогичное совещание в Ростове-на-Дону в марте. Тогда он также заслушал доклад господина Герасимова. В апреле президент посещал штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

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