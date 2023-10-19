Минэнерго: ослабление эмбарго на экспорт нефтепродуктов зависит от работы НПЗ

Министр энергетики Николай Шульгинов рассказал журналистам, что решение об ослаблении эмбарго на экспорт нефтепродуктов зависит в том числе от производственных показателей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а не только от цен на нефтепродукты. По его словам, ведомство мониторит ситуацию с целью выявить изменения в работе НПЗ после введения эмбарго.

«За ситуацией следим в ежедневном режиме. Мы мониторим не только показатели стоимости нефтепродуктов, но и производственные показатели на самих НПЗ»,— сказал господин Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»).

Он также напомнил о поручении вице-премьера Александра Новака нефтяным компаниям, согласно которому они должны обратить внимание на увеличение объемов выпуска зимних видов топлива. «В рамках этого поручения и работаем. Компании в процессе наращивания запасов зимнего топлива»,— отметил Николай Шульгинов.

Сегодня, 19 октября, Александр Новак говорил, что пока Россия не планирует смягчать ограничения на экспорт дизельного топлива. Господин Новак также отметил, что в случае возникновения проблем из-за действующих ограничений они будут рассмотрены Минэнерго.

С 21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. 6 октября правительство приняло комплекс мер с целью обеспечения баланса на внутреннем рынке нефтепродуктов. В том числе был частично снят запрет на экспорт дизельного топлива. Компаниям разрешили поставлять топливо за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска. Кроме того, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер, пониженный с сентября с 1 до 0,5.

Подробнее о мерах правительства по созданию профицита нефтепродуктов — в материале «Ъ» «Топливо сосредотачивается».