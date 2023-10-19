Правительство обязало зарубежные «дочки» экспортеров продавать валютную выручку
Правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому иностранные дочерние компании экспортеров, обязанных продавать часть валютной выручки по президентскому указу, тоже должны выполнять это требование.
В тексте постановления говорится, что головные компании-экспортеры должны обеспечивать выполнение своими дочерними обществами «мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты». Отмечается, что обязательство накладывается на дочерние компании, созданные в соответствии с законами иностранных государств и находящиеся за пределами России.
11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 43 группы компаний в нескольких отраслях должны продавать выручку в иностранной валюте, получаемую по внешнеторговым договорам. О подписании указа тогда сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, указ включает обязательную продажу выручки, предоставление планов—графиков продаж валюты и контроль Росфинмониторинга за исполнением требований. Позднее господин Песков сообщил, что указ с перечисленным списком компаний не будет опубликован и останется документом для служебного пользования.
Подробнее об указе — в материале «Ъ» «Встречаем валютных комиссаров».