Граждане обилетились

Несмотря на стремление граждан экономить на развлечениях, лотерейные компании рассчитывают на рост рынка по итогам года. Так, объем целевых отчислений, который напрямую зависит от выручки с продаж билетов, только по итогам девяти месяцев увеличился на 16%, говорят в «Столото», ожидая традиционного роста спроса перед Новым годом. В 2022 году в сегменте также обострилась конкуренция: «Национальная лотерея» за счет соглашения с «Почтой России» теперь имеет равную по количеству точек со «Столото» сеть распространения. Сами участники рынка считают сдерживающим фактором низкое доверие граждан к лотереям. Эксперты полагают, что в 2023 году на ситуацию повлияет и общее снижение покупательской способности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов под брендом крупнейшего распространителя «Столото» за девять месяцев вырос на 16%, до 2,2 млрд руб., рассказали “Ъ” в компании. В «Столото» рассчитывают на рост и в целом по итогам года, подчеркивая, что традиционно пик продаж лотерей приходится на последнюю неделю декабря. Объем и динамику выручки от продаж билетов в компании не раскрывают. Однако она обычно растет пропорционально отчислениям, размер которых должен составлять 10% от разницы между суммой выручки и величиной призового фонда.

С июля 2014 года в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами выступают Минспорт и Минфин. АО ГСЛ — оператор лотереи Минспорта, ООО «Спортлото» — Минфина. Крупнейший распространитель лотерейных билетов — АО ТК «Центр» (бренд «Столото»), все три компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. В 2021 году общая выручка ГСЛ, «Спортлото» и ТК «Центр», согласно Kartoteka.ru, составила около 60 млрд руб.

В 2020 году на рынке появился еще один оператор — ООО «Спортивные лотереи», который распространяет «Национальную лотерею», организуемую Минфином. По данным Kartoteka.ru, 49% ООО принадлежит структурам ВТБ, 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву. Выручка ООО в 2021 году составляла только 52,3 млн руб. Но активные продажи «Национальная лотерея» запустила только в августе 2022 года, пояснили “Ъ” в компании: «С 1 октября, когда стартовали розыгрыши флагманской лотереи, по еженедельным тиражным лотереям мы заняли около 20% рынка, и амбиции существенно выше». Сеть «Национальной лотереи», по ее собственным данным, за год увеличилась с 1,3 тыс. до 74 тыс. точек продаж. Как писал “Ъ” 13 сентября, самый крупный канал распространения лотерей — «Почта России» разорвала сотрудничество со «Столото» и договорилась о продажах с «Национальной лотереей»: в продажах билетов задействовано более 40 тыс. почтовых отделений.

После решения «Почты России» прекратить продажи билетов «Столото», последняя активно работает над подключением новых каналов продаж, утверждают в компании: «Наши билеты уже стали доступны во всех супермаркетах "Лента", ведущей уральской сети "Монетка", продуктовых магазинах "Виктория", а также на аренах Континентальной хоккейной лиги». Сеть распространения билетов «Столото» составляет около 72 тыс. точек продаж, уточнили там.

Продажи лотерейных билетов через почтовые отделения в 2022 году «сохранились на уровне прошлого года», заявили в «Почте России», не раскрывая цифр. В продуктовых сетях, где продаются лотерейные билеты, не ответили на запросы или отказались от комментариев.

Между тем перспективы лотерейного рынка на следующий год остаются неустойчивыми и, судя по всему, прямо зависят от ситуации с военными действиями на Украине и жестким конфликтом России с Евросоюзом, США и другими странами. «Есть заблуждение, что люди активнее участвуют в лотерейных розыгрышах, когда происходят разные сложные события,— поясняют в "Столото".— Но участники чаще приобретают лотерейные билеты, наоборот, когда все хорошо». В «Национальной лотерее» отмечают, что рост рынка «ограничивает низкий уровень доверия к лотереям». Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов между тем считает, что в 2023 году на рынке в большей степени отразится снижение покупательской способности россиян. Эксперт подчеркивает, что «все зависит от военных, политических и экономических условий».

Валерия Лебедева