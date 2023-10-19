Задержание вместо паспорта

Посольство США в Москве прокомментировало “Ъ” сообщение о задержании в Казани журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Гражданке России и США Курмашевой, у которой в июне этого года были изъяты оба паспорта, грозит до пяти лет лишения свободы по статье УК, обязывающей граждан самих регистрироваться иноагентом при сборе информации, которая «может быть использована против безопасности РФ». В правоохранительных органах задержание пока официально не подтверждают. В американской дипмиссии сказали, что в курсе ситуации, и пообещали помощь журналистке, но отказались к этому что-то добавить «из уважения к ее частной жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К Алсу Курмашевой, которая является гражданкой РФ и США, у правоохранителей могут быть претензии как к иноагенту

Фото: RFE / RL (внесено в реестр иностранных агентов) / Reuters К Алсу Курмашевой, которая является гражданкой РФ и США, у правоохранителей могут быть претензии как к иноагенту

Фото: RFE / RL (внесено в реестр иностранных агентов) / Reuters

«У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом,— заявил “Ъ” представитель пресс-службы посольства США.— Мы в курсе сообщений о задержании Алсу Курмашевой. Когда гражданин США задерживается за границей, Госдепартамент работает над предоставлением всей необходимой помощи. Как только посольству или консульству становится известно об аресте гражданина США, сотрудник консульства незамедлительно запрашивает доступ к этому гражданину. Из уважения к ее частной жизни на данный момент нам нечего больше добавить».

О задержании журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС) Алсу Курмашевой 18 октября сообщили источники агентства «Татар-информ». По данным агентства, Алсу Курмашевой грозит обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за «неисполнение установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ».

Наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в «Татар-информ» со ссылкой на источники, следствие полагает, что Алсу Курмашева получила данные о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и якобы использовала эту информацию при подготовке материалов для «профильных международных инстанций» и «проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний». В правоохранительных органах факт задержания журналистки и содержание обвинений в ее адрес не комментировали. В РСЕ/РС сообщили, что сотрудницу радиостанции задержали на 48 часов и сейчас она находится в ИВС.

20 октября суд должен будет избрать Алсу Курмашевой меру пресечения.

Выпускница Казанского федерального университета филолог Алсу Курмашева с 1998 года сотрудничает с РСЕ/РС и является редактором интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иностранных агентов). В ноябре 2022 года «Idel.Реалии» при участии Алсу Курмашевой выпустила книгу о жителях Поволжья, которые выступают против СВО. По данным «Татар-информ», участие в создании книги также может стать основанием для уголовного преследования, поскольку книга «в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине».

Гражданка России и США госпожа Курмашева постоянно проживала в Праге, однако в мае 2023 года въехала в Россию в связи с «неотложной семейной необходимостью». 2 июня ее задержали в аэропорту Казани на вылете в Чехию. У журналистки, как сообщает «Радио Свобода», изъяли оба ее паспорта, а затем оштрафовали за невыполнение требования об уведомлении о втором гражданстве. Она находилась в РФ в ожидании возвращения паспортов вплоть до задержания.

И. о. президента РСЕ/РС Джеффри Гедмин призвал немедленно освободить журналистку, чтобы она «вернулась к своей семье»: «Алсу пользуется у коллег большим уважением, в семье она любящая жена и заботливая мать двоих детей». В Комитете по защите журналистов (CPJ, международная НКО со штаб-квартирой в США) также призвали освободить журналистку, задержанную «по надуманным уголовным обвинениям». В CPJ отметили, что в августе 2022 года полиция Казани провела обыски в домах семи журналистов РСЕ/РС и допросила их о работе татаро-башкирской службы. В Союзе журналистов России задержание не прокомментировали.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово». Следственным управлением ФСБ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей от 10 до 20 лет тюрьмы. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Власти США считают господина Гершковича «незаконно удерживаемым лицом». По данным американских СМИ, после приговора Эвана Гершковича могут обменять на кого-то из россиян, отбывающих тюремные сроки в США или Европе.

Александр Воронов, Елена Черненко