В Татарстане задержана журналистка Алсу Курмашева с гражданством РФ и США

В Казани задержана журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС, внесено в реестр иностранных агентов) Алсу Курмашева с российским и американским гражданством. Ее обвинили в «отказе зарегистрироваться иностранным агентом», говорится на сайте радио. «Ъ» запросил посольство США в РФ о комментарии.

О задержании накануне, 18 октября, сообщили источники агентства «Татар Информ». Правоохранительные органы это никак не комментировали. По данным агентства, журналистку «обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах» (ст. 330.1 УК РФ). «Татар Информ» также утверждает, что госпоже Курмашевой могут предъявить еще одно обвинение — «за издание книги, которая в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине».

По версии следствия, госпожа Курмашева в сентябре 2022 года «через интернет умышленно вела целенаправленный сбор военных сведений о деятельности России для передачи информации иностранным источникам». Утверждается, что она получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала информацию при подготовке «"альтернативных аналитических материалов" для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний». Как пишет «Татар Информ», журналистка не предоставила необходимых документов для включения в реестр иноагентов, а также целенаправленно собирала сведения «в области военной деятельности РФ», которые «при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ».

Максимальная санкция по ст. 330.1 УК РФ — лишение свободы на срок до пяти лет, минимальная — штраф до 300 тыс. руб. На момент публикации «Татар Информ» госпожа Курмашева находилась в следственном изоляторе в ожидании решения суда по мере пресечения.

Исполняющий обязанности президента медиакорпорации РСЕ/РС Джеффри Гедмин призвал немедленно освободить журналистку, чтобы она вернулась к своей семье. «Алсу пользуется у коллег большим уважением, в семье она любящая жена и заботливая мать двоих детей»,— сказал он.

Алсу Курмашева живет в Праге на постоянной основе вместе с мужем и двумя детьми. 20 мая она отправилась в Россию в связи с «неотложной семейной необходимостью». Ее задержали, когда она ожидала обратного рейса в Чехию. У журналистки, как сообщает «Радио Свобода», изъяли оба ее паспорта, а также ее оштрафовали за невыполнение требования о регистрации американского гражданства. Она находилась в России в ожидании возвращения паспортов.

Леонид Уварчев, Елена Черненко