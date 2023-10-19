Чем известна задержанная журналистка Алсу Курмашева

19 ноября в Казани задержана журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС, внесено в реестр иностранных агентов) Алсу Курмашева, имеющая российское и американское гражданство. Чем она известна — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание Алсу Курмашевой

Фото: Telegram-канал «Вести Татарстан» Задержание Алсу Курмашевой

Фото: Telegram-канал «Вести Татарстан»

Алсу Курмашева окончила Казанский федеральный университет по специальности «Филология» и Нью-Йоркский университет в Праге (UNYP) по специальности «Деловое администрирование».

С 1998 года сотрудничает с «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», редактор русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесен в реестр иностранных агентов). Согласно информации РСЕ/РС, специализируется на проблемах этнических и религиозных меньшинств, в том числе волжских и крымских татар.

В ноябре 2009 радиостанция «Свобода / Свободная Европа» запустила проект «Эхо Кавказа», рассчитанный на жителей Абхазии и Южной Осетии. Алсу Курмашева работала редактором информационно-аналитической передачи «Зеркало», в которой освещали проблемы безработицы и социальной неустроенности внутри республик. Сама журналистка описывала отношение местных властей к программе «Зеркало» как «опасливое и критическое».

С марта 2010 года Алсу Курмашева описывала кадровые перестановки в Татарстане после ухода с поста главы региона Минтимера Шаймиева. В июне 2014 года опубликовала интервью депутата Верховной рады Украины, главы Меджлиса крымских татар (запрещено в РФ) Мустафы Джемилева, в котором он критиковал вхождение Крыма в состав России. В ноябре 2022 года издание «Idel.Реалии» при участии Алсу Курмашевой выпустило книгу «Нет войне» про жителей Поволжья, которые выступают против российской спецоперации на Украине.

Алсу Курмашева имеет российское и американское гражданство, вместе с семьей постоянно проживает в Праге. 20 мая 2023 года она въехала в Россию в связи с «неотложной семейной необходимостью».

2 июня 2023 года задержана в Казани во время ожидания рейса в Чехию. Ее паспорта изъяли и выписали штраф, так как она не известила МВД России о втором гражданстве и ПМЖ в Чехии.

По словам президента РСЕ/РС Джеффри Гедмина, Алсу Курмашева «верная жена и заботливая мать двоих детей».