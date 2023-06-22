Эвану Гершковичу еще сидеть и сидеть

Мосгорсуд в четверг признал законным решение Лефортовского суда о продлении содержания под стражей до 30 августа гражданина США, корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Журналист с конца марта находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже. Посол США в РФ Линн Трейси заявила, что «крайне разочарована» отклонением апелляции. Редакция WSJ назвала решение суда возмутительным. Российские власти настаивают, что то, чем занимался Эван Гершкович,— «не журналистика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович останется под стражей как минимум до 30 августа

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович останется под стражей как минимум до 30 августа

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Мосгорсуде в четверг рассматривали жалобу адвокатов 31-летнего корреспондента американской газеты The Wall Street Journal на постановление Лефортовского суда от 23 мая о продлении его содержания под стражей до 30 августа. В итоге суд постановил оставить решение нижестоящей инстанции без изменений, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения.

Заседание проходило почти полностью в закрытом режиме из-за грифа «секретно», присвоенного делу. Однако на открытой его части смогли присутствовать посол США в РФ Линн Трейси, а также родители Эвана Гершковича (Михаил Гершкович и Элла Мильман, эмигрировавшие из СССР в США в 1979 году). После заседания глава американской дипмиссии в Москве заявила журналистам, что «крайне разочарована» отказом в удовлетворении жалобы журналиста.

Кроме того, Линн Трейси посетовала, что с апреля не может добиться права на посещение Эвана Гершковича в СИЗО. «Не соблюдая своих обязательств по Консульской конвенции, действующей между нашими двумя странами, Россия трижды отказывала посольству США в официальном консульском доступе, с тех пор как я в последний раз посещала Эвана в апреле,— сказала она.— Тем не менее сегодня в зале суда Эван продолжал демонстрировать силу и жизнестойкость в этих очень сложных обстоятельствах. Несмотря на публичные заявления российских официальных лиц о деятельности Эвана, позвольте мне повторить твердую позицию правительства США: обвинения против Эвана безосновательны».

Линн Трейси назвала корреспондента WSJ «ни в чем не повинным журналистом, который занимался журналистской деятельностью и был незаконно задержан». «Такая дипломатия с захватом заложников неприемлема, и мы призываем Российскую Федерацию освободить его, а также Пола Уилана, другого гражданина США, который был незаконно задержан. Мы призываем к тому, чтобы это освобождение произошло немедленно»,— заключила она.

Напомним, Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей от 10 до 20 лет тюрьмы. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». По данным СМИ, речь идет об Уралвагонзаводе. В истории современной России похожих случаев еще не было — последний раз иностранного журналиста обвиняли в шпионаже еще в СССР (в 1986 году). Президент США Джо Байден назвал задержание Эвана Гершковича «совершенно незаконным», а действия России — «выходящими за рамки дозволенного». Власти США официально признали журналиста «незаконно удерживаемым лицом», что расширяет спектр возможностей для усилий по его освобождению.

WSJ выпустила заявление, выразив несогласие с выводами Мосгорсуда. «Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще продолжается. Эвана неправомерно держат под стражей уже более 12 недель за его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения»,— сказано в сообщении.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в четверг сказал журналистам, что американская сторона направила очередной запрос на посещение Эвана Гершковича и он рассматривается. «Запрос получен, находится на рассмотрении. Решения пока нет. Но я думаю, что это вообще не сюжет для СМИ, это чисто рабочий момент. Мы с посольством США находимся в контакте на эту тему. Все уведомления от нас они получат»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС). Ранее российские власти объясняли отказы в консульском доступе к задержанному «враждебными по отношению к России действиями США» — невыдачей виз журналистам пула МИД РФ, которые должны были сопровождать министра Сергея Лаврова в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН, а также введением американской стороной очередных антироссийских санкций.

Между тем до сих пор неизвестно, за какие именно действия был задержан Эван Гершкович. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что «речь идет не о подозрении», а о том, что американец «был взят с поличным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила: «То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».

На минувшей неделе Мария Захарова заявила телеканалу RT, что случай с корреспондентом WSJ на самом деле не первый. «Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их (журналистов западных СМИ.— “Ъ”) на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом.— “Ъ”), и обращали внимание, что так делать нельзя»,— сказала она.

Елена Черненко