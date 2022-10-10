Шведы покидают Петербург

Шведскому застройщику Bonava, объявившему об уходе с российского рынка после начала военной спецоперации на Украине, удалось найти покупателя на свой локальный бизнес. Им стала казанская G-Group, в состав которой входит «Унистрой». Компания готова заплатить за активы почти 6 млрд руб. с учетом дисконта. Однако экспертам размер скидки кажется недостаточным из-за необходимости подготовки площадок под застройку и снижения продаж жилья в кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Казанская G-Group договорилась о покупке активов шведской Bonava в России за €98 млн (5,9 млрд руб. по текущему курсу), сообщили представители сторон. Как уточнили в G-Group, сделку планируется закрыть после согласования Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией. Bonava строила жилье в Санкт-Петербурге. По оценке Rusland SP, земельный банк компании в городе составляет 12,7 га, где можно построить около 160 тыс. кв. м.

В состав G-Group входят строительная компания «Унистрой» и UD Group, которая управляет торговой и офисной недвижимостью. Основной бизнес девелопера сосредоточен в Казани, также в его портфеле есть проекты в Уфе, Тольятти и Перми. В стадии строительства у G-Group, по собственным данным, находится более 240 тыс. кв. м жилья, а ее земельный банк превышает 2,6 млн кв. м. Выручка группы в 2021 году составила 20,8 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млрд руб. Ее владельцем является кипрская Hansolo Ltd, которая принадлежит семье Рашита Гильфанова.

Решение о своем уходе из России в Bonava объяснили геополитическими причинами. В марте застройщик объявил о прекращении работы в стране из-за военного конфликта на Украине, после чего начал поиск покупателей на свой бизнес. Как ранее сообщал “Ъ”, интерес к активам Bonava проявляли ЛСР, Setl Group, RBI, GloraX. В первом полугодии 2022 года выручка Bonava в Санкт-Петербурге составила 282 млн шведских крон (1,6 млрд руб.), операционная прибыль — 74 млн шведских крон (411 млн руб.). Крупным владельцем застройщика является шведская инвесткомпания Nordstjernan. Закрытие бизнеса в РФ приведет к расходам компании до 300 млн шведских крон (около 1,7 млрд руб.).

Сделка с G-Group заключена по рыночной цене, но ниже изначального предложения, говорит управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Объявленная сумма означает дисконт в размере около 20%, который кажется недостаточным на фоне текущих рисков, уверен директор департамента инвестиции в недвижимость Maris Алексей Федоров.

У G-Group уже есть проекты на рынке Санкт-Петербурга: девелопер строит жилой комплекс в Красногвардейском районе и владеет правами на 105 га в Сестрорецке. Покупка активов сильного бренда для G-Group выгоднее, чем формирование своего портфеля практически с нуля, считает гендиректор Nikoliers в Санкт-Петербурге Андрей Косарев. Местным девелоперам площадки Bonava оказались менее интересны, так как для их подготовки к застройке потребуется год-два, отмечает источник “Ъ” на рынке жилого строительства.

Несмотря на кризис, небольшие и средние застройщики пока не спешат продавать свой бизнес, но при дальнейшем сценарии падения продаж и стагнации рынка число таких предложений будет расти, ожидает господин Косарев. Заключения сделок можно ожидать только в случае оживления спроса на жилье и улучшения условий бридж-кредитования со стороны банков, не исключает он.

Снижение инвестиционной активности происходит и на земельном рынке. Спрос на площадки под жилищное строительство в Санкт-Петербурге в первом полугодии упал в 2,5 раза год к году, до 105,6 га, подсчитал Андрей Бойков. По его словам, проблема — в достаточно высоких рисках и небольшом горизонте планирования.

Константин Куркин, Санкт-Петербург