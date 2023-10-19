В косовский прорыв бросили «пятерку»

Эмиссары ключевых стран Запада посетят на этой неделе Косово и Сербию, чтобы попытаться остановить эскалацию. Аналогичный визит западной «пятерки» в начале года привел к принятию Белградом и Приштиной плана ЕС по нормализации отношений. Прорыва от поездки эмиссаров ждут и на сей раз. Давление будет оказано прежде всего на Белград, который на Западе подозревают в ответственности за недавнее вооруженное нападение на косовскую полицию. По данным “Ъ” от европейских дипломатических источников, пакет возможных санкций против Сербии уже готов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ognen Teofilovski, Reuters Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Визит западных эмиссаров в Приштину и Белград 21 октября подтвердили источники в Брюсселе. В делегацию войдут Мирослав Лайчак (представитель ЕС на Балканах), Гейбриел Эскобар (США), Йенс Плётнер (Германия), Эмманюэль Бонн (Франция) и Франческо Тало (Италия). Перед «пятеркой» ставится амбициозная цель — вернуть Сербию и Косово к выполнению плана ЕС по нормализации отношений, который они приняли еще в феврале. Тот прорыв стал во многом результатом аналогичного визита западной «пятерки» в Белград и Приштину в январе. Поэтому и на сей раз от поездки ждут весомых результатов.

Несмотря на формальное принятие более чем полгода назад лидерами Сербии и Косово — президентом Александром Вучичем и премьером Альбином Курти — европейского плана, к его реализации Белград и Приштина фактически так и не приступили. Более того, в конце мая на севере Косово произошли жестокие столкновения сербов с полицией и войсками НАТО из состава KFOR, итогом которых стали десятки раненых с обеих сторон. А в конце сентября группа вооруженных сербов совершила нападение на косовскую полицию, в результате чего был убит один и ранены несколько стражей порядка, а в ходе последовавшей вслед за этим полицейской операции погибли трое нападавших.

ЕС еще летом признал, что проводимый под его эгидой процесс нормализации между Белградом и Приштиной остановлен, а усилия европейских посредников направлены лишь на то, чтобы гасить периодически возникающую эскалацию.

Сегодня же в Брюсселе неофициально признают: у ЕС не хватает сил и возможностей вернуть сербскую и косовскую стороны к диалогу, для этого необходимо более активное подключение США и отдельных европейских стран.

Поэтому на Балканы снова направляется «пятерка».

Если за майский кризис главную ответственность Запад возлагал на Приштину, то после событий конца сентября острие критики перенесено на Белград. США и ЕС осудили нападение на косовскую полицию и потребовали от Сербии «полного и безусловного сотрудничества в выяснении того, кто участвовал в нападении и кто дирижировал им». Более того, Белграду пригрозили и санкциями.

Впервые о такой возможности неделю назад упомянула докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон, заявившая, что «для Сербии подготовлен пакет мер в качестве ответа на террористическое нападение 24 сентября в местечке Баньска». «Вучич контролирует многие вещи в Сербии, поэтому сложно представить, что он не знал об организации и вооружении группы агрессоров»,— пояснила евродепутат. Потом и сам президент Сербии подтвердил, что в телефонном разговоре с ним госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о возможных санкциях против Белграда.

По данным “Ъ” из европейских дипломатических источников, пакет санкций против Сербии уже практически подготовлен и в случае принятия политического решения вводить его предполагается по принципу «от менее к более острым мерам».

«Сначала приостановка переговоров о евроинтеграции, затем отмена всех визитов представителей ЕС и замораживание программ помощи Сербии,— пояснили собеседники “Ъ”.— Отмена безвизового режима оставлена под конец как крайняя мера».

К скорейшему введению санкций против Белграда Запад подталкивает и Приштина. «Ответственность Сербии бесспорна,— заявил на днях Альбин Курти.— Есть неопровержимые доказательства, что вооружение и обучение группы, напавшей на полицию, происходило в Сербии. Один из убитых нападавших — телохранитель главы главной спецслужбы Сербии BIA. А руководивший нападением Милан Радойчич до недавнего времени был вторым человеком в партии "Сербский список", которую создало и поддерживает правительство Сербии под контролем сербского президента».

Опасность того, что ответственность за события 24 сентября будет возложена на Сербию, признают и в Белграде. «Важно отвести все попытки Приштины и многих на Западе увязать Сербию с группой нападавших,— предупредил глава комитета по Косово в сербском парламенте Милован Дрецун.— Если этого не сделать, против Белграда примут меры».

Ответственность за нападение на косовскую полицию официально взял на себя находящийся сейчас в Сербии Милан Радойчич, который одновременно сложил полномочия заместителя главы «Сербского списка». Два года назад США ввели против него санкции, назвав «одним из лидеров оргпреступной группировки, коррумпирующей политиков» и занимающейся контрабандой между Сербией и Косово. Сейчас Приштина требует его выдачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр по делам общин и возвращения Косово Горан Ракич, Милан Радойчич и бывший глава муниципалитета Северная Митровица Милан Радоевич

Фото: Darko Vojinovic / AP Слева направо: министр по делам общин и возвращения Косово Горан Ракич, Милан Радойчич и бывший глава муниципалитета Северная Митровица Милан Радоевич

Фото: Darko Vojinovic / AP

В начале октября Милана Радойчича задержали в Белграде, но спустя день отпустили, взяв подписку о невыезде и запретив посещать Косово. После этого Александр Вучич в интервью Sky News объявил, что «Радойчич ему не друг, но близкий союзник», а выдавать его не станут, ибо Сербия не признает Косово.

«Очевидно, что Милан Радойчич, пользующийся огромным доверием Александра Вучича и являющийся для него своего рода губернатором севера Косово, согласился на роль козла отпущения, дабы спасти президента Сербии от обвинения в причастности к нападению на косовскую полицию»,— говорит “Ъ” хорватский эксперт, комментатор издания Jutarnji list Владо Вурушич. Остается лишь, чтобы с этим согласились ЕС и США. Произойдет ли это, станет ясно по итогам визита западной «пятерки» на Балканы.