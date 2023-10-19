Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В косовский прорыв бросили «пятерку»

Запад пытается остановить эскалацию между Сербией и Косово

Эмиссары ключевых стран Запада посетят на этой неделе Косово и Сербию, чтобы попытаться остановить эскалацию. Аналогичный визит западной «пятерки» в начале года привел к принятию Белградом и Приштиной плана ЕС по нормализации отношений. Прорыва от поездки эмиссаров ждут и на сей раз. Давление будет оказано прежде всего на Белград, который на Западе подозревают в ответственности за недавнее вооруженное нападение на косовскую полицию. По данным “Ъ” от европейских дипломатических источников, пакет возможных санкций против Сербии уже готов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Визит западных эмиссаров в Приштину и Белград 21 октября подтвердили источники в Брюсселе. В делегацию войдут Мирослав Лайчак (представитель ЕС на Балканах), Гейбриел Эскобар (США), Йенс Плётнер (Германия), Эмманюэль Бонн (Франция) и Франческо Тало (Италия). Перед «пятеркой» ставится амбициозная цель — вернуть Сербию и Косово к выполнению плана ЕС по нормализации отношений, который они приняли еще в феврале. Тот прорыв стал во многом результатом аналогичного визита западной «пятерки» в Белград и Приштину в январе. Поэтому и на сей раз от поездки ждут весомых результатов.

Несмотря на формальное принятие более чем полгода назад лидерами Сербии и Косово — президентом Александром Вучичем и премьером Альбином Курти — европейского плана, к его реализации Белград и Приштина фактически так и не приступили. Более того, в конце мая на севере Косово произошли жестокие столкновения сербов с полицией и войсками НАТО из состава KFOR, итогом которых стали десятки раненых с обеих сторон. А в конце сентября группа вооруженных сербов совершила нападение на косовскую полицию, в результате чего был убит один и ранены несколько стражей порядка, а в ходе последовавшей вслед за этим полицейской операции погибли трое нападавших.

ЕС еще летом признал, что проводимый под его эгидой процесс нормализации между Белградом и Приштиной остановлен, а усилия европейских посредников направлены лишь на то, чтобы гасить периодически возникающую эскалацию.

Сегодня же в Брюсселе неофициально признают: у ЕС не хватает сил и возможностей вернуть сербскую и косовскую стороны к диалогу, для этого необходимо более активное подключение США и отдельных европейских стран.

Поэтому на Балканы снова направляется «пятерка».

Если за майский кризис главную ответственность Запад возлагал на Приштину, то после событий конца сентября острие критики перенесено на Белград. США и ЕС осудили нападение на косовскую полицию и потребовали от Сербии «полного и безусловного сотрудничества в выяснении того, кто участвовал в нападении и кто дирижировал им». Более того, Белграду пригрозили и санкциями.

Почему Балканы снова балансируют между войной и миром

Впервые о такой возможности неделю назад упомянула докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон, заявившая, что «для Сербии подготовлен пакет мер в качестве ответа на террористическое нападение 24 сентября в местечке Баньска». «Вучич контролирует многие вещи в Сербии, поэтому сложно представить, что он не знал об организации и вооружении группы агрессоров»,— пояснила евродепутат. Потом и сам президент Сербии подтвердил, что в телефонном разговоре с ним госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о возможных санкциях против Белграда.

По данным “Ъ” из европейских дипломатических источников, пакет санкций против Сербии уже практически подготовлен и в случае принятия политического решения вводить его предполагается по принципу «от менее к более острым мерам».

«Сначала приостановка переговоров о евроинтеграции, затем отмена всех визитов представителей ЕС и замораживание программ помощи Сербии,— пояснили собеседники “Ъ”.— Отмена безвизового режима оставлена под конец как крайняя мера».

К скорейшему введению санкций против Белграда Запад подталкивает и Приштина. «Ответственность Сербии бесспорна,— заявил на днях Альбин Курти.— Есть неопровержимые доказательства, что вооружение и обучение группы, напавшей на полицию, происходило в Сербии. Один из убитых нападавших — телохранитель главы главной спецслужбы Сербии BIA. А руководивший нападением Милан Радойчич до недавнего времени был вторым человеком в партии "Сербский список", которую создало и поддерживает правительство Сербии под контролем сербского президента».

Опасность того, что ответственность за события 24 сентября будет возложена на Сербию, признают и в Белграде. «Важно отвести все попытки Приштины и многих на Западе увязать Сербию с группой нападавших,— предупредил глава комитета по Косово в сербском парламенте Милован Дрецун.— Если этого не сделать, против Белграда примут меры».

Ответственность за нападение на косовскую полицию официально взял на себя находящийся сейчас в Сербии Милан Радойчич, который одновременно сложил полномочия заместителя главы «Сербского списка». Два года назад США ввели против него санкции, назвав «одним из лидеров оргпреступной группировки, коррумпирующей политиков» и занимающейся контрабандой между Сербией и Косово. Сейчас Приштина требует его выдачи.

Слева направо: министр по делам общин и возвращения Косово Горан Ракич, Милан Радойчич и бывший глава муниципалитета Северная Митровица Милан Радоевич

Слева направо: министр по делам общин и возвращения Косово Горан Ракич, Милан Радойчич и бывший глава муниципалитета Северная Митровица Милан Радоевич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Слева направо: министр по делам общин и возвращения Косово Горан Ракич, Милан Радойчич и бывший глава муниципалитета Северная Митровица Милан Радоевич

Фото: Darko Vojinovic / AP

В начале октября Милана Радойчича задержали в Белграде, но спустя день отпустили, взяв подписку о невыезде и запретив посещать Косово. После этого Александр Вучич в интервью Sky News объявил, что «Радойчич ему не друг, но близкий союзник», а выдавать его не станут, ибо Сербия не признает Косово.

«Очевидно, что Милан Радойчич, пользующийся огромным доверием Александра Вучича и являющийся для него своего рода губернатором севера Косово, согласился на роль козла отпущения, дабы спасти президента Сербии от обвинения в причастности к нападению на косовскую полицию»,— говорит “Ъ” хорватский эксперт, комментатор издания Jutarnji list Владо Вурушич. Остается лишь, чтобы с этим согласились ЕС и США. Произойдет ли это, станет ясно по итогам визита западной «пятерки» на Балканы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...