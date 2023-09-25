Косовская битва на мосту

Сербия и Косово вновь оказались на грани вооруженного конфликта. Обострение началось после нападения группы из 30 хорошо вооруженных людей на патруль полиции на севере Косово. Тогда был убит один и ранено двое стражей порядка. В ходе последовавшей полицейской операции было ликвидировано трое нападавших, а шестеро задержано. Косовские власти обвинили Белград в «террористической агрессии», а президент Сербии Александр Вучич всю вину за случившееся возложил на премьера Косово Альбина Курти. По оценке региональных экспертов, «инцидент поставил регион перед выбором между войной и миром». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский патрулирует после перестрелки на дороге в деревню Баньска, Косово

Фото: Laura Hasani, Reuters Полицейский патрулирует после перестрелки на дороге в деревню Баньска, Косово

Фото: Laura Hasani, Reuters

Убийство полицейского

Нападение на наряд косовской полиции произошло в ночь на воскресенье в местечке Баньска в районе города Лепосавич на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Получив сообщение, что два грузовика без опознавательных знаков блокировали мост на въезде в село, полицейские прибыли на место, где были встречены огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Один полицейский погиб, двое получили ранения. После этого началась полицейская операция преследования. Нападавшие укрылись в местном монастыре, полиция практически весь день вела его осаду. В воскресенье вечером косовские власти сообщили о ликвидации троих и задержании шестерых нападавших и о «продолжении операции против вооруженных террористов». Напряженность на севере Косово, по признанию очевидцев, сохранялась и в понедельник.

Власти Косово сразу же дали случившемуся однозначную оценку.

«Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке Белграда совершила нападение на нашу страну»,— объявил косовский премьер Альбин Курти.

А президент Косово Вьоса Османи расценила произошедшее как «открытую агрессию Сербии в отношении Косово». Причем и премьер, и остальные члены косовского руководства особо подчеркивали, что «речь идет о профессиональной группе, которая долго планировала и готовила нападение».

Звучали в Приштине и иные оценки. Так, глава администрации косовского президента Блерим Веля заявил, что «внутрь территории Косово на 15 км вошли "зеленые человечки" на бэтээрах». А начальник косовской полиции Фехми Хоти не исключил, что на север Косово «просочились члены российской группы "Вагнер"», хотя, по его словам, «доказательств этого нет».

Сербская оценка происходящего прозвучала только поздно вечером в воскресенье — в обращении к нации президента Александра Вучича. Он признал, что нападение на косовскую полицию совершили сербы, «но не из Сербии, как об этом лгали приштинские СМИ, а из Косово».

Они, по словам господина Вучича, «не пожелали терпеть террор Курти». Президент отверг какую-либо причастность полиции и армии Сербии к случившемуся, заявив, что их экипировка совсем иная, нежели та, что имели люди, противостоявшие косовской полиции. Такую форму, по его словам, «можно приобрести где угодно». Признал президент и то, что напавшая на полицию группа укрылась в местном монастыре, объяснив это их желанием «оказать помощь двум раненым». А всю ответственность за вооруженный инцидент Александр Вучич возложил исключительно на премьера Косово Альбина Курти. В завершение же своего обращения президент пообещал, что «Сербия никогда не признает Косово — ни формально, ни неформально», хотя от переговоров и не отказывается.

Через десять дней после провала

Новое обострение ситуации на севере Косово произошло спустя десять дней после того, как 14 сентября фактически провалилась проводившаяся под эгидой ЕС встреча Александра Вучича и Альбина Курти в Брюсселе. Это были первые такие переговоры после предыдущего резкого обострения отношений между двумя сторонами в конце мая. А главная цель встречи состояла в том, чтобы снизить напряженность на севере Косово и вернуть Белград и Приштину к диалогу о нормализации отношений.

Однако прорыва не произошло. Основные разногласия возникли из-за вопроса о формировании в Косово Сообщества сербских муниципалитетов. Как пояснил тогда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Альбин Курти не согласился начать формирование такого сообщества, настаивая, что вначале Косово должно быть и формально признано независимым государством.

После провала брюссельского саммита многие политики и эксперты высказывали опасения, что это открывает дорогу для нового обострения ситуации на севере Косово. Так и произошло.

Однако если за неуспех встречи 14 сентября ответственность на Западе возлагали в основном на косовского премьера Альбина Курти, то теперь и США, и ЕС однозначно встали на сторону Приштины. Они осудили убийство полицейского, полностью поддержав действия косовской полиции и властей.

Одновременно Запад пытается не допустить скатывания ситуации к еще более острой конфронтации и спасти переговорный процесс между Белградом и Приштиной о нормализации отношений. Уже в воскресенье в регион стали прибывать эмиссары различных западных стран по Балканам. А спецпредставитель ЕС в регионе Мирослав Лайчак заявил в понедельник: «В ближайшие дни мы полностью сконцентрируемся на поисках пути вперед».

Опасения политиков разделяют и региональные эксперты. Известный белградский политолог Душан Янич предельно четко сформулировал суть происходящего: «Инцидент поставил регион перед выбором между войной и миром. Мировое сообщество хочет видеть стабильность и ответ на вопрос: вы за стабильность или за войну. Это еще и ясный сигнал властям Сербии: надо стать частью решения проблемы, а не частью самой проблемы».