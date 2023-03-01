Сербия и Косово согласовали планировку

Саммит лидеров Сербии и Косово, целью которого была нормализация взаимных отношений, завершился лишь частичным успехом. Сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти приняли предложенный ЕС план, но не подписали его. Сторонам еще предстоит договориться о важных деталях — например, касательно формирования в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Тем не менее, по словам европейских дипломатических источников “Ъ”, в ЕС исходят из того, что принятие плана означает как согласие Приштины на создание ССМ, так и готовность Белграда признать косовскую независимость. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Александр Вучич (слева) и премьер Косово Альбин Курти (справа)

Фото: Virginia Mayo / AP Президент Александр Вучич (слева) и премьер Косово Альбин Курти (справа)

Фото: Virginia Mayo / AP

Завершившийся поздно вечером в понедельник в Брюсселе саммит лидеров Сербии и Косово изначально назвали «важнейшим за последнее десятилетие». Сербскому президенту Александру Вучичу и косовскому премьеру Альбину Курти предстояло официально принять предложенный ЕС план нормализации отношений между Белградом и Приштиной, что открыло бы путь к урегулированию ключевого конфликта на Балканах.

Саммит прошел в несколько этапов. Сначала сербский и косовский лидеры провели отдельные переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком, а также с эмиссаром США на Балканах Гейбриелом Эскобаром. И только потом в течение нескольких часов господа Вучич и Курти общались между собой под присмотром европейского дуэта.

Мощная «дипломатическая артподготовка» была проведена и перед саммитом. В прошлые выходные Белград и Приштина получили совместное письмо лидеров Франции, Германии и Италии с призывом принять план ЕС. А специальный советник Госдепартамента Дерек Шолле лично позвонил Александру Вучичу и Альбину Курти, чтобы заверить их в полной поддержке европейского плана со стороны США.

Тем не менее брюссельский саммит завершился лишь частичным успехом. Жозеп Боррель по его итогам объявил, что лидеры Сербии и Косово приняли план ЕС, согласившись, что «больше нет необходимости в переговорах о его содержании», и выразили готовность перейти к обсуждению путей реализации плана. Исходя из этого руководство ЕС решило обнародовать подробности своей инициативы.

Документ состоит всего из 11 пунктов. В нем Сербия и Косово обязуются развивать «нормальные добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями». Сербия обязуется «не противиться членству Косово в какой-либо международной организации», а «сербскому сообществу в Косово» предоставляется «соответствующий уровень самоуправления, включая возможность финансовой поддержки со стороны Сербии».

Однако подписания плана в Брюсселе не произошло. Как сказал Александр Вучич, об этом вообще не было речи в ходе переговоров. Альбин Курти дал иное объяснение: «Я не подписал, ибо другая сторона не была готова к подписанию. Жаль, что этого не произошло, поскольку мы договорились».

Подписание документа, возможно, произойдет на следующей сербско-косовской встрече в верхах, которая намечена на 18 марта в Северной Македонии. Для того чтобы она оказалась результативной, Белград и Приштину в ближайшие дни еще раз посетит спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак.

Судя по словам президента Сербии по завершении брюссельского саммита, главным камнем преткновения остается формирование в Косово ССМ. «Я настаивал на создании ССМ, как и европейские представители, но Курти не был готов принять это сейчас»,— заявил господин Вучич. Косовский премьер, не отрицая обязательства Приштины по созданию ССМ, ранее не раз заявлял, что такое сообщество не может быть моноэтническим и не должно противоречить конституции Косово.

Тем не менее, по словам европейских дипломатических источников “Ъ”, в ЕС исходят из того, что официальное принятие плана лидерами Сербии и Косово означает как принципиальное согласие Приштины на создание ССМ, так и готовность Белграда фактически признать косовскую независимость. Однако в Брюсселе, говорят собеседники “Ъ”, предпочитают пока проявлять осторожность, учитывая, что «главное — это реализация плана» и что многие достигнутые ранее между Белградом и Приштиной договоренности остались невыполненными.

Сдержанно отреагировал на итоги брюссельского саммита и Гейбриел Эскобар. По словам представителя США, «до завершения диалога Косово и Сербии еще далеко, и потребуется немало усилий для достижения окончательного соглашения между ними».