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Коммерсантъ FM
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Stoli разольют по коктейлям

Бренду нашлось применение в РФ

Владеющее водочным брендом Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт» нашло применение для марки Stoli, которая используется структурами Юрия Шефлера на иностранных рынках. Под этим брендом «БрянскСпиртПром» может запустить линейку ликеров и коктейлей. Объем этой категории за три года вырос втрое, но конкуренция ужесточилась, а марка Stoli может требовать инвестиций в продвижение, говорят эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «БрянскСпиртПром» (БСП) в октябре получило декларации о соответствии на линейку ликеров и коктейлей под брендом Stoli, следует из данных Росаккредитации. В декларациях упомянуты ликеры Stoli Espresso, Stoli Botanicals, Stoli Aperitif, коктейли Stoli Chocolate и Stoli Cherry-Chocolate. Коктейли, сказано в документах, изготовлены на основе ГОСТ «Изделия ликероводочные», где описаны настойки крепостью от 16%, аперитивы от 12% до 35% и т. д., а для ликеров выбран ГОСТ с напитками крепостью 15–35%.

Бренд Stoli принадлежит ФКП «Союзплодоимпорт», владеющему брендами Stolichnaya, Moskovskaya, «Русская» и др. БСП выпускает водки Stolichnaya и Moskovskaya, также имеет лицензию на использование логотипа Stoli, следует из данных Роспатента. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за январь—август 2023 года БСП увеличил производство водки год к году на 18%, до 817 тыс. дал.

Сейчас водку под брендом Stoli, в том числе с различными вкусами, за рубежом выпускает Stoli Group Юрия Шефлера, чьи структуры вели судебные споры с «Союзплодоимпортом» за права на водочные марки Stolichnaya и Moskovskaya. После начала военных действий РФ на Украине Stoli Group переименовала Stolichnaya в Stoli.

В «Союзплодоимпорте» сообщили “Ъ”, что видят развитие портфеля ликероводочных изделий (ЛВИ) под своими брендами не только в рамках водки, но и в других направлениях, ориентируясь на конъюнктуру рынка. Работа над линейкой алкогольных напитков под брендом Stoli идет «некоторое время», о запуске ФКП планирует сообщить отдельно, говорят в компании. По словам собеседника “Ъ” на рынке, напитки планируется выпускать в бутылках объемом 0,5 л в ценовой категории, соответствующей водке Stolichnaya.

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи ЛВИ крепостью от 25% в рознице за январь—сентябрь 2023 года выросли на 24,5% год к году, до 9,9 млн дал. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что за три года объемы категории увеличились в три раза, до сравнимых с коньяком и бренди показателей, но темпы роста замедляются. По его словам, ниша для новых брендов остается и продвигать напитки с ростом категории стало проще.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что ассортимент ЛВИ средней крепости вырос в ответ на интерес к приготовлению коктейлей дома и в связи с ожиданиями ухода иностранных брендов. Хотя такие популярные марки, как Aperol (принадлежит Bacardi) и Martini, остались в России, отмечает он. Директор по маркетингу «Татспиртпрома» (бренды Tundra, «Русская валюта») Елена Слободанюк говорит, что запрос на снижение содержания алкоголя формируют молодые потребители и компания планирует расширение портфеля своего джина Royal Raven в категории крепостью 23–25%.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что в эту категорию уже вышли все крупнейшие алкогольные компании и БСП столкнется с жесткой конкуренцией, где определяющими факторами станут цена и качество. Кроме того, придется объяснить потребителям, что Stoli — не новый бренд, а вариация известной марки, указывает он. Как отмечает господин Ставцев, марка Stoli придумана в 1970-х годах PepsiCo, получившей тогда права на дистрибуцию на иностранных рынках водки Stolichnaya. Но в России она известна слабо, отмечает он: популярность водки Stolichnaya на местном рынке снижается, потому новому продукту потребуются инвестиции на продвижение.

Анатолий Костырев

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