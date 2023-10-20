Stoli разольют по коктейлям

Владеющее водочным брендом Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт» нашло применение для марки Stoli, которая используется структурами Юрия Шефлера на иностранных рынках. Под этим брендом «БрянскСпиртПром» может запустить линейку ликеров и коктейлей. Объем этой категории за три года вырос втрое, но конкуренция ужесточилась, а марка Stoli может требовать инвестиций в продвижение, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «БрянскСпиртПром» (БСП) в октябре получило декларации о соответствии на линейку ликеров и коктейлей под брендом Stoli, следует из данных Росаккредитации. В декларациях упомянуты ликеры Stoli Espresso, Stoli Botanicals, Stoli Aperitif, коктейли Stoli Chocolate и Stoli Cherry-Chocolate. Коктейли, сказано в документах, изготовлены на основе ГОСТ «Изделия ликероводочные», где описаны настойки крепостью от 16%, аперитивы от 12% до 35% и т. д., а для ликеров выбран ГОСТ с напитками крепостью 15–35%.

Бренд Stoli принадлежит ФКП «Союзплодоимпорт», владеющему брендами Stolichnaya, Moskovskaya, «Русская» и др. БСП выпускает водки Stolichnaya и Moskovskaya, также имеет лицензию на использование логотипа Stoli, следует из данных Роспатента. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за январь—август 2023 года БСП увеличил производство водки год к году на 18%, до 817 тыс. дал.

Сейчас водку под брендом Stoli, в том числе с различными вкусами, за рубежом выпускает Stoli Group Юрия Шефлера, чьи структуры вели судебные споры с «Союзплодоимпортом» за права на водочные марки Stolichnaya и Moskovskaya. После начала военных действий РФ на Украине Stoli Group переименовала Stolichnaya в Stoli.

В «Союзплодоимпорте» сообщили “Ъ”, что видят развитие портфеля ликероводочных изделий (ЛВИ) под своими брендами не только в рамках водки, но и в других направлениях, ориентируясь на конъюнктуру рынка. Работа над линейкой алкогольных напитков под брендом Stoli идет «некоторое время», о запуске ФКП планирует сообщить отдельно, говорят в компании. По словам собеседника “Ъ” на рынке, напитки планируется выпускать в бутылках объемом 0,5 л в ценовой категории, соответствующей водке Stolichnaya.

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи ЛВИ крепостью от 25% в рознице за январь—сентябрь 2023 года выросли на 24,5% год к году, до 9,9 млн дал. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что за три года объемы категории увеличились в три раза, до сравнимых с коньяком и бренди показателей, но темпы роста замедляются. По его словам, ниша для новых брендов остается и продвигать напитки с ростом категории стало проще.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что ассортимент ЛВИ средней крепости вырос в ответ на интерес к приготовлению коктейлей дома и в связи с ожиданиями ухода иностранных брендов. Хотя такие популярные марки, как Aperol (принадлежит Bacardi) и Martini, остались в России, отмечает он. Директор по маркетингу «Татспиртпрома» (бренды Tundra, «Русская валюта») Елена Слободанюк говорит, что запрос на снижение содержания алкоголя формируют молодые потребители и компания планирует расширение портфеля своего джина Royal Raven в категории крепостью 23–25%.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что в эту категорию уже вышли все крупнейшие алкогольные компании и БСП столкнется с жесткой конкуренцией, где определяющими факторами станут цена и качество. Кроме того, придется объяснить потребителям, что Stoli — не новый бренд, а вариация известной марки, указывает он. Как отмечает господин Ставцев, марка Stoli придумана в 1970-х годах PepsiCo, получившей тогда права на дистрибуцию на иностранных рынках водки Stolichnaya. Но в России она известна слабо, отмечает он: популярность водки Stolichnaya на местном рынке снижается, потому новому продукту потребуются инвестиции на продвижение.

Анатолий Костырев