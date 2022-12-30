«Столичной» делят разлив

Владеющее водочным брендом Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт» планирует запуск иных ликероводочных изделий под маркой Stoli. Предприятие уже подало заявку на регистрацию нового товарного знака. Судящаяся с ФКП за права на бренд Stolichnaya SPI Group Юрия Шефлера уже переименовала свою водку в Stoli после начала военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ФКП «Союзплодоимпорт» 23 декабря подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда Stoli по классам, связанным с производством безалкогольных напитков, пива, а также крепкого спиртного. Среди указанных продуктов — бренди, водка с разными вкусами, виски, джин, ликеры, настойки.

Водочные бренды Stolichnaya и «Столичная» — одни из ключевых в портфеле «Союзплодоимпорта». Марки были предметом судебных споров с SPI Group Юрия Шефлера, структуры которого выпускали Stolichnaya за рубежом. В рамках споров в начале 2020 года верховный суд Нидерландов признал ФКП правообладателем брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. А в начале 2022 года «Союзплодоимпорт» сообщил о регистрации марок Stolichnaya и «Столичная» в Грузии. После начала военных действий на Украине, что сопровождалось бойкотом российской водки в некоторых западных странах, структура SPI Group Stoli Group сообщила о переименовании Stolichnaya в Stoli. В Stoli Group на вопросы “Ъ” не ответили.

В «Союзплодоимпорте» заявили “Ъ”, что видят развитие портфеля ликероводочных изделий не только в рамках водки, но и в других направлениях, ориентируясь на тренды рынка. В связи с этим предприятие рассматривает возможность выпуска линейки продукции под брендом Stoli в других категориях. В ФКП добавили, что владеют графическим товарным знаком Stoli, но планируемая к запуску продукция может от него отличаться, поэтому принято решение о регистрации словесного товарного знака Stoli в целях усиления бренда в целом.

На фоне ограничений на ввоз алкоголя в РФ и ухода части иностранных брендов местные производители активно наращивают выпуск напитков и расширяют ассортимент. Так, по данным NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года в России появилось 36 новых брендов виски, 20 новых марок джина и 20 наименований ликеров и горьких настоек. Разлив виски, по данным участников рынка, растет на более чем 20% год к году, а продажи некоторых марок увеличились в разы.

Владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что «Союзплодоимпорт» и раньше обсуждал возможность использования бренда Stoli для производства крепких напитков, например виски. Марка Stolichnaya женского рода, устойчиво ассоциируется с водкой, потому слабо подходит для иных алкогольных категорий, говорит он. Кроме того, добавляет господин Кауфман, Stoli гораздо лучше воспринимается зарубежными потребителями. А зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отмечает, что дополнительная защита товарного знака может помочь ФКП и для создания препятствий в реализации новой водки Stoli Group в России, если та попадет на рынок.

«Союзплодоимпорт» уже пытался расширить использование марки Stolichnaya. Так, в каталоге на сайте «Союзплодоимпорта» есть коньяк Stolichniy. Судя по описанию на онлайн-витринах торговых сетей, напиток выпускал Симферопольский винзавод, но в наличии напиток найти не удалось. А в 2016 году «Союзплодоимпорт» договорился с белорусским переработчиком рыбы «Санта Бремор» о выпуске пресервов из сельди «Селедочка Столичная». Эта продукция доступна в части сетей.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз сомневается, что «Союзплодоимпорт» будет заинтересован в экспорте новой продукции, учитывая введенные запреты на поставки российских алкогольных напитков на крупнейших рынках ЕС и США. А в России для развития марки Stoli может быть потенциал, учитывая узнаваемость «Столичной», полагает он. С другой стороны, продолжает эксперт, предыдущие эксперименты с расширением бренда нельзя однозначно назвать успешными.

Анатолий Костырев