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Коммерсантъ FM
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«Столичной» делят разлив

Под маркой Stoli могут появиться не водки

Владеющее водочным брендом Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт» планирует запуск иных ликероводочных изделий под маркой Stoli. Предприятие уже подало заявку на регистрацию нового товарного знака. Судящаяся с ФКП за права на бренд Stolichnaya SPI Group Юрия Шефлера уже переименовала свою водку в Stoli после начала военных действий на Украине.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ФКП «Союзплодоимпорт» 23 декабря подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда Stoli по классам, связанным с производством безалкогольных напитков, пива, а также крепкого спиртного. Среди указанных продуктов — бренди, водка с разными вкусами, виски, джин, ликеры, настойки.

Водочные бренды Stolichnaya и «Столичная» — одни из ключевых в портфеле «Союзплодоимпорта». Марки были предметом судебных споров с SPI Group Юрия Шефлера, структуры которого выпускали Stolichnaya за рубежом. В рамках споров в начале 2020 года верховный суд Нидерландов признал ФКП правообладателем брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. А в начале 2022 года «Союзплодоимпорт» сообщил о регистрации марок Stolichnaya и «Столичная» в Грузии. После начала военных действий на Украине, что сопровождалось бойкотом российской водки в некоторых западных странах, структура SPI Group Stoli Group сообщила о переименовании Stolichnaya в Stoli. В Stoli Group на вопросы “Ъ” не ответили.

В «Союзплодоимпорте» заявили “Ъ”, что видят развитие портфеля ликероводочных изделий не только в рамках водки, но и в других направлениях, ориентируясь на тренды рынка. В связи с этим предприятие рассматривает возможность выпуска линейки продукции под брендом Stoli в других категориях. В ФКП добавили, что владеют графическим товарным знаком Stoli, но планируемая к запуску продукция может от него отличаться, поэтому принято решение о регистрации словесного товарного знака Stoli в целях усиления бренда в целом.

На фоне ограничений на ввоз алкоголя в РФ и ухода части иностранных брендов местные производители активно наращивают выпуск напитков и расширяют ассортимент. Так, по данным NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года в России появилось 36 новых брендов виски, 20 новых марок джина и 20 наименований ликеров и горьких настоек. Разлив виски, по данным участников рынка, растет на более чем 20% год к году, а продажи некоторых марок увеличились в разы.

Владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что «Союзплодоимпорт» и раньше обсуждал возможность использования бренда Stoli для производства крепких напитков, например виски. Марка Stolichnaya женского рода, устойчиво ассоциируется с водкой, потому слабо подходит для иных алкогольных категорий, говорит он. Кроме того, добавляет господин Кауфман, Stoli гораздо лучше воспринимается зарубежными потребителями. А зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отмечает, что дополнительная защита товарного знака может помочь ФКП и для создания препятствий в реализации новой водки Stoli Group в России, если та попадет на рынок.

«Союзплодоимпорт» уже пытался расширить использование марки Stolichnaya. Так, в каталоге на сайте «Союзплодоимпорта» есть коньяк Stolichniy. Судя по описанию на онлайн-витринах торговых сетей, напиток выпускал Симферопольский винзавод, но в наличии напиток найти не удалось. А в 2016 году «Союзплодоимпорт» договорился с белорусским переработчиком рыбы «Санта Бремор» о выпуске пресервов из сельди «Селедочка Столичная». Эта продукция доступна в части сетей.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз сомневается, что «Союзплодоимпорт» будет заинтересован в экспорте новой продукции, учитывая введенные запреты на поставки российских алкогольных напитков на крупнейших рынках ЕС и США. А в России для развития марки Stoli может быть потенциал, учитывая узнаваемость «Столичной», полагает он. С другой стороны, продолжает эксперт, предыдущие эксперименты с расширением бренда нельзя однозначно назвать успешными.

Анатолий Костырев

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