«Просьба президента, похоже, многих застала врасплох»

Президент Владимир Путин поручил разобраться с «дельцами от хоккея», которые пытаются увозить за границу юных спортсменов. На форуме «Россия — спортивная держава» он обратился к Министерству спорта и Федерации хоккея и попросил принять меры для того, чтобы таланты оставались внутри страны. Насколько серьезна проблема? И как ее можно решить? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Когда кто-то из больших мастеров футбола или хоккея отправляется в серьезный клуб, мы отмечаем это как успех. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, например, призывал наших футболистов по возможности искать для продолжения карьеры европейские команды.

Когда в этом году проходил драфт Национальной хоккейной лиги, представители прессы и эксперты с гордостью обсуждали, что наших хоккейных звезд Дмитрия Симашева и Матвея Мичкова выбрали в первом раунде, да еще и в первой десятке. Но просьба президента страны на форуме «Россия — спортивная держава», похоже, многих застала врасплох:

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Я хочу попросить Минспорта вернуться к этому вопросу. И Федерацию тоже. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб это нам наносит очевидный. И должны быть определенные правовые рамки и гарантии как для государства, так и для участников всей этой деятельности».

Если президент говорит, то такая проблема существует, и ее нужно решать. Уверен, что этим и Минспорта, и Федерация хоккея займутся незамедлительно.

Только вот если речь идет о совсем юных хоккеистах, то за них отвечают исключительно родители. И в любом случае принимать решение, в какой стране и лагере какого клуба продолжит развиваться их ребенок, будут они. Если же говорить о тех, кто уже подписал первые контракты, то здесь в дело вступают юристы.

Но называть массовым исход россиян в НХЛ сейчас сложно. Факты — вещь упрямая. В 2023 году на драфте выбрали 19 россиян. Это худший результат за последние шесть лет. Хоккейный эксперт Игорь Ларин уверен, что исход юных игроков не главная проблема нашего хоккея:

«Это комплекс проблем. Думаю, первый человек страны отметил одну из них, но, возможно, она не самая главная. Нам однозначно нужно в развитии хоккея качественно прибавлять, а мы пока больше напоминаем сонное царство».

Причем в НХЛ, несмотря на все сложности взаимодействия, пытаются соблюдать определенные договоренности и не выдергивать к себе игроков с действующими контрактами. Проблем у россиян, которые уже играют за океаном, тоже нет, подчеркивает хоккейный комментатор Дмитрий Федоров:

«Я не видел, чтобы какие-то руководители в НХЛ, руководители клубов дискриминировали российских игроков и выступали против них. НХЛ — одна из немногих лиг и структур за границей, которая в целом к России и россиянам относится доброжелательно».

Возможно, поэтому даже юные хоккеисты, которых выбрали на драфте, не спешат за океан. Тот же Матвей Мичков не торопится переезжать в Филадельфию, хотя руководство «Флайерс» готово предложить российскому вундеркинду хорошие деньги. Сначала Мичков собирается отработать контракт в России.

А вот ЦСКА подписал вратаря Ивана Федотова, несмотря на его действующее соглашение с той же «Филадельфией». Так что на той стороне тоже, мягко говоря, недовольны действиями наших функционеров. И если после прямой просьбы президента чиновники от хоккея приведут в порядок все юридические аспекты, связанные с отъездом спортсменов, в том числе совсем юных, за рубеж, то от этого выиграют не только в России.

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