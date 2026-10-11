Пакистан ввел режим ЧП в провинции, где протестуют сторонники экс-премьера
11.10.2026, 15:02
Правительство Пакистана ввело чрезвычайное положение и прямое управление в провинции Хайбер-Пахтунхва. Ею управляет партия находящегося в заключении бывшего премьер-министра Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф». Ее сторонники 4 октября начали марш протеста на Исламабад с требованием освободить Имрана Хана. Об этом пишет Dawn.
Решение было принято в ходе экстренного заседания федерального кабинета министров под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа, которому доложили о ситуации с безопасностью в Хайбер-Пахтунхве. Члены кабмина проанализировали обстановку и обратили внимание на «намеренный отказ правительства провинции от участия в борьбе с терроризмом», следует из заявления офиса премьер-министра. После введения режима ЧП в городе Пешавар провинции Хайбер-Пахтунхва начались проблемы с работой интернета, отмечает Dawn.
Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана в 2018-2022 годах. Он находится под стражей с августа 2023 года. Ему назначили 14 лет тюрьмы по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. В декабре 2025 года суд приговорил Имрана Хана и его жену Бушру Биби еще к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Сам Хан называет обвинения в свой адрес политическими.