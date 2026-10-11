Пакистан ввел режим ЧП в провинции, где протестуют сторонники экс-премьера

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана в 2018-2022 годах. Он находится под стражей с августа 2023 года. Ему назначили 14 лет тюрьмы по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. В декабре 2025 года суд приговорил Имрана Хана и его жену Бушру Биби еще к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Сам Хан называет обвинения в свой адрес политическими.