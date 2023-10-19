Путин: надо решить вопрос с дельцами, которые тащат юных хоккеистов за границу

Президент Владимир Путин в ходе заседания совета по физкультуре и спорту поручил Минспорту и Федерации хоккея России (ФХР) обратить внимание на деятельность хоккейных агентов, переманивающих российских юниоров за границу. В частности, президент предложил проработать для деятельности хоккейных агентов правовые рамки.

«Вам со специалистами из Минспорта, и я уже много раз об этом говорил, надо понять, что нам делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу»,— сказал Владимир Путин, обращаясь к президенту ФХР Владиславу Третьяку (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Путин отметил, что «у нас свободная страна», «каждый человек делает свой выбор» и этому не нужно мешать. «Но также ясно, что это — бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный»,— добавил президент.

Владимир Путин также заявил, что власти недостаточно активны в этом вопросе. Он предложил поработать над правовыми рамками, а также над «гарантиями как для государства, так и для участников этой деятельности». «Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб это нам наносит очевидный»,— сказал президент.

В апреле 2022 года издание «Спорт-экспресс» писало, что за границей в хоккей играет около 400 россиян. Среди них 126 человек в США, 40 — в НХЛ, в ведущих лигах Европы играют 62 хоккеиста. По данным портала Sports.ru, в сезоне 2023/24 в матчах НХЛ участвовали около 90 россиян.

Подробнее о «российской составляющей» в новом сезоне НХЛ — в материале «Ъ» «Лига с вопросами».