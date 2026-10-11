Песков: Шредер сказал, что спокойно отнесется к критике из-за встречи с Путиным

Господин Песков сообщил, что Владимир Путин поинтересовался у бывшего канцлера, как тот планирует реагировать на возможную негативную реакцию, если информация о встрече станет публичной. Герхард Шредер ответил: «Ничего страшного». При этом, по словам господина Пескова, президент России узнал о приезде экс-канцлера в Москву из телевизионного сюжета о его посещении московского супермаркета «Глобус», в наблюдательный совет которого господин Шредер недавно вошел.