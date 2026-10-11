Песков: Шредер сказал, что спокойно отнесется к критике из-за встречи с Путиным
11.10.2026, 14:45
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не боится критики в Европе после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 октября, в день рождения российского лидера. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Господин Песков сообщил, что Владимир Путин поинтересовался у бывшего канцлера, как тот планирует реагировать на возможную негативную реакцию, если информация о встрече станет публичной. Герхард Шредер ответил: «Ничего страшного». При этом, по словам господина Пескова, президент России узнал о приезде экс-канцлера в Москву из телевизионного сюжета о его посещении московского супермаркета «Глобус», в наблюдательный совет которого господин Шредер недавно вошел.
В тот же день президент пригласил господина Шредера посетить празднование своего дня рождения. Вечером состоялась небольшая закрытая встреча, на которой присутствовали близкие и друзья президента. Кремль опубликовал фотографии, на которых оба политика пожимают друг другу руки.
Однако в Германии такое событие вызвало резкую критику. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил глубокое возмущение участием Герхарда Шредера в дне рождения Владимира Путина и назвал это поступком аморальным. Представительница партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт охарактеризовала визит экс-канцлера как «позор для Германии» и «предательство Европы».