Ущерб от «Рыбаря» в Черногории объявили потенциальным
Задержание и депортация россиян привели к скандалу
11.10.2026, 15:03
Задержание и депортация из Черногории группы сотрудников российского Telegram-канала «Рыбарь», в том числе его основателя Михаила Звинчука, в конце минувшей недели вызвали политический скандал в республике, которая является главным кандидатом на вступление в ЕС. Власти предупредили, что «попытки гибридных действий и дестабилизации Черногории настойчиво сопровождают ее путь в Евросоюз». Оппозиция же потребовала от главы МВД ответа, как «лица, находящиеся под санкциями ЕС и Великобритании, могли вообще оказаться в Черногории». Местные СМИ утверждают, что до приезда в Черногорию группа побывала в Боснии, куда прибыла транзитным авиарейсом из Германии. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Проведенную черногорскими спецслужбами 9 октября операцию по задержанию и депортации группы «Рыбаря» с мотивировкой, что «она представляет угрозу национальной безопасности Черногории», поднял на высший государственный уровень премьер республики Милойко Спаич. «Мы предупреждали, что попытки гибридных активностей и дестабилизации Черногории настойчиво сопровождают наш путь в ЕС. Сейчас есть серьезные основания внимательно изучить каждый след, а каждую связь рассмотреть в более широком контексте»,— призвал премьер после того, как полиция и сотрудники Агентства национальной безопасности задержали пятерых сотрудников «Рыбаря».
Месяц назад черногорский премьер предупреждал: «У нас есть серьезная оперативная информация, что завершение наших переговоров с ЕС о вступлении будет сопровождаться скоординированными гибридными действиями, в которые вовлечены официальные лица как минимум двух государств региона. Целью этих действий является дестабилизация Черногории». Хотя Милойко Спаич не назвал тогда конкретно ни одну из упомянутых им двух соседних стран, в Черногории посчитали, что премьер указал прежде всего на Сербию. В последние пару месяцев руководства двух соседних стран обменялись жесткими взаимными выпадами, что привело к новому обострению отношений между ними. Теперь же премьер своим заявлением косвенно перевел стрелки на Россию.
С таким подходом не согласился лидер считающейся просербской и пророссийской Демократической народной партии, которая до недавнего времени входила в правящую коалицию, Милан Кнежевич. «Дабы развеять сомнения, что арестованы, возможно, обыкновенные журналисты, прошу МВД как можно скорее предоставить информацию, что такого совершили российские граждане, что квалифицируется как подрыв конституционного строя, гибридная война и угроза нашему пути в ЕС»,— призвал он с трибуны парламента.
Главная оппозиционная сила страны Демпартия социалистов пошла еще дальше. Руководитель ее парламентской фракции Андрия Николич публично задал прямой вопрос главе МВД Даниле Шарановичу и начальнику полиции Лазару Шчепановичу: «Как лица, находящиеся под санкциями ЕС и Великобритании, могли вообще оказаться в Черногории?» В июне 2025 года черногорское правительство приняло решение, что все санкции и иные ограничения, принятые в странах ЕС, действуют и в Черногории.
Как выяснили местные СМИ, ссылающиеся на источники в силовых структурах, группа «Рыбаря» въехала в Черногорию 7 октября из соседней Боснии через КПП «Зупцы». До того в течение пяти дней группа находилась в Боснии, в столицу которой Сараево прибыла 2 октября транзитным авиарейсом из немецкого Меммингена. До прилета в Боснию группа с 27 сентября работала в Сербии, где сняла несколько видеосюжетов.
За день до задержания в Черногории «Рыбарь» обратился в Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви с просьбой разрешить съемки в монастыре в Цетине «для российского документального фильма». После задержания группы в митрополии от нее фактически открестились, заявив: «Никто из упомянутых лиц нам ранее не был известен, никакой коммуникации с ними прежде не было».
10 октября полиция ответила на вопросы и упреки со стороны оппозиции. Из ответа следует, что с момента пересечения границы 7 октября группа Михаила Звинчука находилась под тайным надзором черногорских спецслужб, а после двух дней наблюдения ее членов арестовали и депортировали из страны, «предотвратив действия этих лиц по нанесению потенциального ущерба Черногории».
Источники местных СМИ в силовых структурах объясняют действия полиции так: «Выдворение необязательно является следствием выявленного преступления либо обнаружения доказательств незаконных действий во время пребывания (группы "Рыбарь".— “Ъ”) в Черногории. Это результат оценки, что их присутствие представляет угрозу безопасности с учетом введенных ранее санкций и деятельности этой сети».