Североамериканская Национальная хоккейная лига продолжает приобретать российских хоккеистов. Минувшей ночью на драфте НХЛ клубы заключили договоры сразу с четырьмя представителями отечественных команд. Самый высокий номер драфта — шестой — получил Дмитрий Симашев. Это лучший результат среди всех защитников России в XXI веке. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: George Walker IV / AP Фото: George Walker IV / AP

Драфт НХЛ — классное изобретение. Раз в год заокеанские команды по очереди приобретают права на лучших игроков планеты. Без него сильные команды могли бы просто подписать контракты с талантливыми юниорами, а слабые, по сути, оставались бы ни с чем. Драфт же не позволяет так сделать. В этот раз процедура первого раунда прошла в Нашвилле, где были выбраны сразу четверо россиян, трое из которых попали в топ 12. Такого, кстати, не было с 2001 года, когда свою карьеру в хоккее начинал Илья Ковальчук.

В этот же раз Дмитрий Симашев под номером 6 получил путевку в «Аризона Койотс». В эту же команду под номером 12 отправился Даниил Бут. Самый же перспективный игрок из нашей страны — Матвей Мичков — получил номер 7 и теперь принадлежит «Филадельфии Флайерз». Инсайдеры отправляли 18-летнего Мичкова в «Вашингтон Кэпиталз» к Александру Овечкину, но красивой истории не получилось, хотя сам Матвей искренне радовался, что попал именно в Филадельфию:

«Правда, я хотел в эту команду с первого собеседования, сошлись характерами, было приятно разговаривать. Там хорошо относятся к русским. Как-то душа лежала к этой команде, и очень хотел здесь играть, и, слава богу, что я сейчас здесь нахожусь».

Отношение к россиянам, причем не только в Филадельфии, но и вообще в НХЛ — тема для отдельного разговора. Именно в этой организации, похоже, действует принцип «спорт вне политики», который так пафосно продвигали многие чиновники, но не спешили его выполнять. Заокеанские же хоккейные менеджеры, несмотря на различные запреты и меморандумы, спокойно работают с россиянами и гордятся этим. Например, генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг, объясняя журналистам выбор Симашева, восхищался игроком и уверял, что тяжело найти ребят которые так двигаются.

«Филадельфия» вообще выбрала Мичкова несмотря на действующий трехлетний контакт игрока с клубом СКА из Санкт-Петербурга. К сожалению, в КХЛ такую рекламу талантливым российским игрокам делать не умеют, рассказал “Ъ FM” хоккейный эксперт Игорь Ларин:

«На мой взгляд, главная проблема российского хоккея — неумение выстраивать медиаподдержку, раскручивать свои молодые таланты, зажигать этих людей. У нас крайне слабая информационная политика. НХЛ раз за разом, год за годом, в том числе благодаря драфту, показывает нам пример, как нужно раскручивать своих талантливых игроков, как их ценить, как правильно выстраивать ориентиры. Когда мы подтянемся в этом плане, наши результаты будут еще лучше, в том числе на драфтах».

Стоит сказать, что нынешнее поколение молодых игроков, несмотря на мечты об НХЛ, не собирается сломя голову мчаться в тот или иной заокеанский клуб. Тот же Матвей Мичков рассказал, что даже отказался от возможности потренироваться с «Филадельфией», потому что дал слово вернуться в Россию к началу тренировочного сбора СКА:

«В "Филадельфии" все ребята очень дружелюбные, конечно, пригласили на экскурсию. Но, к сожалению, в этом году у меня не получится там побывать, потому что я приехал без формы, и 5 числа уже начинаются сборы в СКА. Я обещал руководству клуба, что должен быть в России в это время и начать с самого начала. За слова надо отвечать».

Так что руководство команды будет терпеливо ждать, лишь бы заполучить талантливого россиянина. А у болельщиков пока еще есть возможность следить за его карьерой в российском клубе. И, конечно, после завершения этого драфта воспринимать истории о том, что, мол, оскудела земля русская талантливыми хоккеистами, можно только с улыбкой.

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