Праздник в красно-белых тонах

Многие спортсмены никогда не финишировали в чаше стадиона. «Невероятная концовочка, когда ты пробегаешь последние метры в чаше стадиона, которая нависает над тобой. То, чего нет в лыжных гонках, кстати. Я впервые финишировал на большой футбольной арене»,— поделился впечатлениями серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский. Дебютом для него оказалась и роль пейсмейкера — это бегуны, которые помогают держать темп спортсменам. В этом качестве также выступили олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, чемпион России в составе «Спартака» Артем Ребров и спортивный обозреватель Константин Кан.