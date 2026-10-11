Праздник в красно-белых тонах
Новые рекорды и звездный состав: ЛУКОЙЛ отмечает 35-летие масштабным спортивным событием
11.10.2026, 14:58
10 октября в Москве состоялся «Красно-белый забег», организованный при поддержке ЛУКОЙЛа. Его участниками и болельщиками стали около 10 тыс. человек из пяти стран, а сам формат проведения соревнований не имеет аналогов в истории бегового движения.
Чаша гостеприимства
Идея мероприятия назрела сама собой: ЛУКОЙЛ обладает многолетним опытом организации больших социальных мероприятий, а болельщики, игроки и ветераны футбольного клуба давно хотели устроить спортивный праздник в родных стенах. Оказалось, что дорожки вокруг арены в Тушино не просто для этого подходят, но и соответствуют стандартам Ассоциации международных марафонов и пробегов категории А. Что, в свою очередь, позволило провести первый чемпионат России по бегу по шоссе на 10 км.
На старт соревнований как в мужском, так и в женском зачетах чемпионата России вышли сильнейшие легкоатлеты — действующие чемпионы и призеры страны по бегу на различных дистанциях.
«Самое ценное — это гостеприимство организаторов, очень рад, что нам предоставили возможность так красиво закончить свой сезон»,— отметил Владимир Никитин, победитель чемпионата России, в 36 раз завоевавший этот титул.
Многие спортсмены никогда не финишировали в чаше стадиона. «Невероятная концовочка, когда ты пробегаешь последние метры в чаше стадиона, которая нависает над тобой. То, чего нет в лыжных гонках, кстати. Я впервые финишировал на большой футбольной арене»,— поделился впечатлениями серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский. Дебютом для него оказалась и роль пейсмейкера — это бегуны, которые помогают держать темп спортсменам. В этом качестве также выступили олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, чемпион России в составе «Спартака» Артем Ребров и спортивный обозреватель Константин Кан.
Александр Легков отметил уровень организации соревнований: «Оценка на высшем уровне, и она складывается как из нашего опыта бегунов-любителей, так и профессионалов, которые выступали на кубках и чемпионатах мира, на Олимпийских играх».
Традиции чемпионства
Профессиональная составляющая по уже сложившейся традиции стала лишь частью большой спортивной программы. Все желающие смогли попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 км, а также в Детском забеге.
«Я пробежала 5 км, и для меня это был особенный день — это мой первый забег спустя 19 лет, и это событие могу назвать в какой-то степени моим возрождением в спорте»,— поделилась киноактриса Мария Ахметзянова.
Почетным гостем мероприятия стал Олег Иванович Романцев — легендарный тренер, под чьим руководством московский клуб девять раз становился лучшим в стране. По его мнению, организаторы устроили настоящий праздник, коллаборация футбола и легкой атлетики получилась великолепной. По его словам, самое главное — прививать любовь к спорту подрастающему поколению. «Конечно, чем больше детей поймет, как это прекрасно заниматься спортом, тем больше впоследствии появится спортсменов и рекордсменов, которыми славилась всегда наша страна»,— считает Олег Романцев.
Наконец, Москва стала финальной точкой еще одного марафона — экологического. На протяжении всего года при поддержке ЛУКОЙЛа проходила масштабная акция «Создаем новый лес — 35 тысяч деревьев». Каждый слот на участие в забегах и других мероприятиях, прошедших более чем в 20 регионах, означал высадку нового дерева в одном из заповедников страны.
В ЛУКОЙЛе задались целью высадить 35 тыс. деревьев в честь 35-летия компании, но в итоге план наверняка окажется перевыполненным. В разгар «Красно-белого забега» счет на табло у «ЛУКОЙЛ Арены» достиг ровно 35 тыс. новых саженцев. И это повод не только для гордости, но и для новых рекордов.