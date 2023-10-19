Два Су-27 поднимали в небо из-за британских самолетов над Черным морем

Около границы России в акватории Черного моря были замечены самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, сообщило Минобороны РФ. Для их сопровождения были подняты в небо два истребителя Су-27. В итоге британские самолеты развернулись. Граница РФ нарушена не была.

Три цели были обнаружены средствами контроля воздушного пространства при приближении к границе России, сказано в сообщении военного ведомства. Для их опознавания и недопущения нарушения границы была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Российские летчики идентифицировали цели как RC-135 и два «Тайфуна». При приближении российских истребителей британцы выполнили разворот в сторону от границы.

«Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами... без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства»,— уточнили в Минобороны.

Ранее сегодня, 19 октября, стало известно, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подавал сигнал тревоги над акваторией Черного моря. 15 октября Минобороны РФ сообщало, что такой беспилотник приближался к российским границам. Для недопущения нарушения госграницы в воздух также был поднят истребитель Су-27. Об обнаружении британских самолетов — RC-135 и двух многоцелевых истребителей «Тайфун» — Минобороны сообщало в последний раз в июне.