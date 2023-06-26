Над акваторией Черного моря обнаружили британский самолет-разведчик и два истребителя

Над акваторией Черного моря у государственной границы РФ российскими средствами контроля за воздушным пространством были обнаружены британские самолеты, в том числе борт-разведчик. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Для опознавания целей в воздух подняли два истребителя Су-27. Экипажи опознали самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» военно-воздушных сил Великобритании.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нарушения госграницы не было. Российские истребители вернулись на аэродром базирования. Сообщается, что пилоты Су-27 не выполняли опасного сближения с иностранными самолетами.

Анастасия Донскова

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