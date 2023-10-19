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Беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk подавал сигнал тревоги над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подавал сигнал тревоги над акваторией Черного моря, следует из данных FlightRadar24. После этого он начал отдаляться от Крыма в сторону Сицилии, где американские БПЛА базируются на постоянной основе.

Фото: Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Фото: Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Как передает «РИА Новости», беспилотник подавал сигнал 7600. Он обозначает потерю связи. Что случилось с БПЛА, неизвестно.

БПЛА RQ-4B Global Hawk часто находятся над акваторией Черного моря. Например, 15 октября Минобороны РФ сообщало, что такой беспилотник приближался к российским границам. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27.

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