«Владимир Путин в гостях у близких друзей»

Визит российского президента в Китай остается одной из самых обсуждаемых новостей для мировых средств массовой информации. Они оценивают равноправность отношений Москвы и Пекина, изучают возможные последствия укрепления отношений между странами для всего мира, говорят о том, насколько велика поддержка Китаем действий России, и обсуждают причины того, почему Китай и Россия поступают именно так, как поступают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) во время рабочей поездки в Китай

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) во время рабочей поездки в Китай

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Внимание, оказанное президенту России Владимиру Путину на саммите, и почти полное отсутствие представителей Запада среди примерно двух десятков мировых лидеров, присутствовавших на нем, подчеркивают, насколько углубились геополитические разногласия с тех пор, как Си Цзиньпин впервые предложил «Один пояс — один путь» десять лет назад.

Разногласия, которые усугубились после начала конфликта на Украине, становятся еще более заметными по мере развития ближневосточного кризиса. Война между Израилем и «Хамасом» истощает американские и европейские ресурсы, одновременно ослабляя давление на Россию и побуждая Китай более тесно поддерживать палестинскую сторону… На фоне конфликта на Украине и выданного Международным уголовным судом ордера на арест присутствие Путина на форуме в нынешнем году укрепило экономическую и дипломатическую поддержку Китаем российского лидера, несмотря на то что на Западе он стал изгоем. В ответ на западные санкции против России, введенные после вторжения Москвы на Украину, торговые связи между Россией и Китаем резко укрепились, поскольку Россия все чаще обращается к Китаю за технологиями и оборудованием, которые ей очень трудно получить где-то еще.

Верховный лидер Китая Си Цзиньпин использовал пекинскую конференцию для лидеров в основном из развивающихся стран, чтобы показать свои амбиции по переформатированию глобального миропорядка. Он представляет свою страну как альтернативу лидерству Соединенных Штатов. И он отвел заметную роль президенту России Владимиру Путину, подчеркнув, насколько центральными являются их взаимоотношения с точки зрения Си.

Мероприятие под названием «Один пояс — один путь» было сосредоточено на главной инициативе Китая во внешней политике, целью которой является расширение влияния Китая за рубежом при помощи инфраструктурных проектов. Господина Путина встретили там как почетного гостя и часто показывали рядом с господином Си.

В господине Путине господин Си имеет партнера с похожим мировоззрением, который недоволен Западом и тоже хочет дать отпор тому, что оба воспринимают как американская гегемония. Господин Си позиционирует Китай как силу стабильности во всем мире, примерно то же делает и господин Путин,— и пусть неважно, что именно Россия разрушила безопасность в Европе своими действиями на Украине.

Оглядываясь назад, можно сказать, что последний визит Владимира Путина к Си Цзиньпину в Китай, а он состоялся всего за три недели до начала операции на Украине, был моментом демонстрации гипертрофированного самолюбия — два в высшей степени уверенных в себе лидера заявляли о своем стремлении встряхнуть мир, обустроенный Соединенными Штатами и их союзниками для них самих. Что ж, они определенно встряхнули мир, даже если и не так, как намеревались…

Чтобы понять, почему Китай и Россия делают то, что они делают, нужно увидеть их такими, какие они есть: континентальными державами в миропорядке, который на протяжении веков создавался сменяющими друг друга морскими державами, сначала британской, а затем американской. Разница очень велика. Морские державы в конечном счете занимаются торговлей, а это, в свою очередь, привлекает союзников и поощряет разработку международных правил, поскольку они позволяют создавать богатства. Территориальные войны, которые подразумевает континентальный мировой порядок, основанный на сферах влияния, напротив, являются огромными разрушителями богатства и ценностей…

Коммунистическая партия Китая не может позволить, чтобы Тайвань оставался офшорной моделью успешной демократии… Путин также не мог допустить, чтобы Украина стала европейской историей успеха… Эти приоритеты не подлежат обсуждению с точки зрения Путина и Си Цзиньпина и, следовательно, опасны.

Главное значение визита Путина в Китай — демонстрация высокого уровня стратегического сотрудничества между Россией и Китаем. И особенно учитывая нынешний международный ландшафт и вызовы, с которыми сталкивается Россия, обеим сторонам необходимо усилить сотрудничество как на двустороннем, так и на международном уровнях, чтобы противостоять необоснованному сдерживанию и давлению со стороны Запада...

В отличие от конфронтации, продвигаемой Западом, партнерство между Китаем и Россией — это открытое сотрудничество ради взаимной выгоды, которое нацелено на мирное и совместное развитие, а не так называемый альянс, раскручиваемый западным общественным мнением, считают эксперты. Они отмечают, что продвижение Западом политики силы в меняющемся международном ландшафте привело к тому, что страны глобального юга стали стремиться к солидарности ради взаимной поддержки.

Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином была ожидаемым ключевым моментом Пекинского форума… и ожидания подтвердились. Два «дорогих друга», как они любят называть себя на публике, чтобы подчеркнуть тесные отношения, объединяющие двух крупнейших автократов на мировой арене, подчеркнули растущее значение экономического аспекта российско-китайских отношений, однако акцент был сделан на общий политический план, которым остается совместная работа по строительству нового мирового порядка, который бы разрушил нынешнюю западную гегемонию под руководством США.

На обоих уровнях подчиненное положение России по отношению к Китаю очевидна… Важно отметить, что сейчас Пекин импортирует треть всей нефти, которую Москве удается экспортировать… и это — лишь самый очевидный пример растущей зависимости Москвы от Пекина.

Си не упомянул термин «безграничное» сотрудничество, которое он использовал, описывая (китайско-российские.— «Ъ») отношения во время последнего визита Путина в Пекин в феврале 2022 года, за несколько дней до начала российской операции (на Украине.— «Ъ»). Си также демонстративно не упомянул его во время своего визита в Москву в марте, когда он предостерег Путина за закрытыми дверями от использования на Украине ядерного оружия…

Но даже если Путин пообещал, что Россия и Китай в скором времени подпишут… план действий до 2030 года, встреча, похоже, принесла мало ощутимых результатов для Москвы.

Было замечено, что Путин даже не упомянул план строительства газопровода «Сила Сибири-2», сделку, которая, как он настаивал, практически заключена во время встречи (с Си Цзиньпином.— «Ъ») в марте…

Китай уравновесил частный скептицизм относительно перспектив России на Украине с разделяемой враждебностью к поддерживаемому США политическому и экономическому порядку… Россия все больше признает (свою.— «Ъ») роль младшего партнера в отношениях, после того как Китай бросил Кремлю экономический спасательный круг, когда в результате западных санкций (Россия.— «Ъ») оказалась удаленной из мирового финансового рынка и глобальных цепочек поставок.

Владимир Путин в гостях у близких друзей: невозможно интерпретировать по-другому красную ковровую дорожку, которую председатель КНР Си Цзиньпин расстелил для президента России. Это был первый по-настоящему заметный для общественности зарубежный визит Путина с момента (начала военного конфликта на Украине.— «Ъ») 20 месяцев назад. Но прежде всего это был выход из международного остракизма и изоляции, который без всякой необходимости сопровождал Си в Пекине…

Но за демонстрацией любви со стороны Пекина стоят геостратегические расчеты и экономические интересы. Те, у кого была хотя бы малейшая надежда на то, что Китай может сдерживающе влиять на Путина (в ситуации на Украине.— «Ъ»), теперь наконец убедятся в обратном…

Си Цзиньпин строит альтернативный мировой порядок под руководством Китая как лидера воображаемого глобального юга, который на самом деле не может сложиться с учетом разнообразия интересов этих развивающихся стран… Для России нынешняя ситуация — чистая победа, изоляция российского президента сейчас хрупка даже на Западе, как показывают фотографии Путина и Виктора Орбана… В то же время тесная и демонстративная сплоченность с Москвой несет непрогнозируемые риски для Пекина, тем более что экономика восстанавливается медленно, а зависимость КНР от западных рынков все еще сильна.

Своей поддержкой Путина Си ставит под угрозу отношения с Западом…

Кроме того, в целом неочевидно, какую форму может принять блок государств во главе с Китаем и Россией в многополярном мире. Китай, который заинтересован в экономической и политической стабильности, приглашая Россию, приносит в свой дом бомбу замедленного действия. Это не может быть в интересах Пекина.

Незадолго до начала (военного конфликта на Украине.— «Ъ») китайский лидер государства и партии Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин заявили о своей «дружбе без границ». Теперь Си предоставил своему коллеге и другу сцену для первого выступления перед мировой общественностью с начала (конфликта.— «Ъ»). Приглашение Путина со стороны Пекина… еще одно свидетельство все более тесных отношений между странами. Автократии Россия и Китай объединены в соперничестве со свободно-демократическим Западом, особенно с США.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Николай Зубов