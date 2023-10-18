«Один пояс — один путь»: что нужно знать о проекте

18 октября в Пекине завершился международный форум «Один пояс — один путь», посвященный 10-летию появления этой экономической программы. В чем суть идеи и как она реализуется — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на форуме «Один пояс — один путь»

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на форуме «Один пояс — один путь»

Фото: пресс-служба президента РФ

Как появилась инициатива

Инициативу «Один пояс — один путь» в сентябре 2013 года выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы быстро и недорого доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Для этого предлагается соединить два проекта — «Экономический пояс Шелкового пути», включающий несколько экономических коридоров, и «Морской Шелковый путь XXI века». На данный момент уже более 150 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках программы.

«Экономический пояс Шелкового пути»

Проект назван в честь древнего Шелкового пути — караванного маршрута, соединявшего Китай и Европу через Центральную Азию.

В рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» планируется создать несколько экономических коридоров: Евразийский, Китай—Монголия—Россия, Западно-Азиатский, Китай—Пакистан, Китай—Индия, Китай—Юго-Восточная Азия. Ориентировочные сроки реализации проекта — 30 лет.

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Ключевыми точками сухопутного экономического пояса станут Сиань (Китай), Алматы (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Самарканд (Узбекистан), Тегеран (Иран), Стамбул (Турция), Москва и Дуйсбург (Германия).

Сейчас средний срок доставки контейнерных грузов морским транспортом из Китая в Европу составляет 45−60 суток. В случае успешной реализации проекта этот срок может сократиться до десяти дней.

В России в рамках проекта запланировано строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, которая в перспективе может быть продлена до Иркутска, а в будущем стать частью ВСМ Москва — Пекин. Общая стоимость строительства оценивается в 7 трлн руб. Также построено два моста через реку Амур.

По мнению Си Цзиньпина, сухопутный проект поможет решить пять основных задач:

усиление региональной экономической интеграции,

строительство единой трансазиатской транспортной инфраструктуры,

ликвидация инвестиционных и торговых барьеров,

повышение роли национальных валют,

углубление сотрудничества в гуманитарной сфере.

Помимо создания единой транспортной инфраструктуры проект подразумевает расширение таможенного сотрудничества, расширение масштабов финансовых операций между странами, создание финансовых институтов при различных региональных организациях (ШОС, БРИКС). Развитие гуманитарных связей поможет обмену в сфере культуры и науки.

«Морской Шелковый путь»

Планы по его созданию Си Цзиньпин представил в октябре 2013 года в Индонезии. Морской путь начнется в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь), пройдет через Гуанчжоу (провинция Гуандун) и остров Хайнань, по Малаккскому проливу (Малайзия—Индонезия), затем через Индийский океан, обогнет Африканский рог (Кения) и направится в Красное и Средиземное моря. Второе направление МШП должно пройти из китайских портов в южную часть Тихого океана.

Главными портами «Морского Шелкового пути XXI века» станут Ханой (Вьетнам), Джакарта (Индонезия), Куала-Лумпур (Малайзия), Калькутта (Индия), Найроби (Кения), Афины (Греция) и Венеция (Италия).

Помимо южного пути Россия также предлагает Китаю и другим заинтересованным странам развивать Северный морской путь — судоходный маршрут, который является кратчайшим путем между европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. На трассе СМП находится свыше 50 портов.

Экономический эффект

За десять лет инициатива «Пояс и путь» привлекла инвестиции почти в $1 трлн, что привело к созданию более 3 тыс. совместных проектов. По словам президента РФ Владимира Путина, страны Евразийского экономического союза в рамках инициативы «Один пояс — один путь» обеспечили проект инвестициями в сумме $24 млрд.

Китай уже увеличил товарооборот со странами вдоль маршрута пути с $1,04 трлн до 2,07 трлн. Население стран, участвующих в проекте, составляет 63% населения Земли, а ВВП этих стран превышает $21 трлн.

По прогнозу Всемирного банка, развитие инициативы «Один пояс — один путь» к 2030 году обеспечит 420 тыс. рабочих мест в странах, расположенных вдоль маршрута.