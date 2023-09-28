Компания «И-Сеть» получила контракт на новые турникеты в метро Екатеринбурга

Компания «И-сеть» (оператор «Е-Карты») выиграла тендер на поставку и обслуживание новых входных турникетов в метро Екатеринбурга. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. В документации указано, что это была единственная компания, подавшая заявку на участие в тендере. Общая цена контракта составляет 302,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Орлов / Telegram Фото: Алексей Орлов / Telegram

В начале сентября УФАС по Свердловской области, рассмотрев жалобу ООО «СЭМ» на Екатеринбургский метрополитен, выявило нарушения при закупке входных турникетов для станций метро. В конкурсной документации не был прописан объем проводимых через терминалы транзакций в день. Отсутствие такой информации, по данным ФАС, не позволило потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свои услуги.

Напомним, после обновления входных турникетов в метро появится возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода. Кроме того, система продолжит принимать банковские карты, жетоны и проездные билеты. Первые устройства к концу года должны появиться на станции «Площадь 1905 года». В следующем году аппараты будут появляться в следующем порядке: «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Чкаловская».

Новые турникеты будут оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. В случае необходимости в любой момент можно разблокировать створки для прохода пассажиров с багажом или колясками.

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