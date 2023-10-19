В США полиция вытеснила пропалестинских протестующих из здания Капитолия

В США полиция сообщила, что вытеснила из одного из зданий комплекса Капитолия протестующих, которые требовали от американских властей выступить за завершение израильской военной операции в секторе Газа.

Как говорится в сообщении полиции Капитолия в соцсети X, силовики оттеснили пропалестинских протестующих от здания Кэннона (входит в комплекс Капитолия) и вынудили их покинуть ранее занятую ротонду.

По данным организации «Jewish voice for peace» («Еврейский голос за мир»), «несколько сотен» участников акции были задержаны правоохранителями, часть из них была арестована.

Протестующие проникли в одно из зданий комплекса Капитолия вечером 18 октября. Они скандировали лозунги с критикой действий армии обороны Израиля в секторе Газа, а также размахивали флагами Палестины. При этом, по данным Fox News, временный спикер Палаты представителей, республиканец Патрик Макгенри вышел с израильским флагом к демонстрантам, находящимся в здании Капитолия и вступил с ними в небольшую словесную перепалку.

Александр Кислов