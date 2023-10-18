Особа, приближенная к избирателю

Законодательное собрание Оренбургской области в среду отклонило инициативу фракции ЛДПР о возвращении прямых выборов мэра региональной столицы. Либерал-демократы настаивали, что граждане должны иметь возможность «избирать наиболее приближенное к ним должностное лицо», однако парламентское большинство в лице «Единой России» к ним не прислушалось. Это не первая попытка оппозиции вернуть прямой порядок избрания градоначальника Оренбурга: два года назад аналогичный проект вносили коммунисты, но тоже безрезультатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», предложенные фракцией ЛДПР, предусматривали прямой порядок избрания мэра административного центра. Сейчас главы всех муниципалитетов региона избираются местными депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Половина ее состава назначается представительным органом, другая — высшим должностным лицом субъекта РФ.

Согласно пояснительной записке, такая система «практически гарантирует, что конкурсная комиссия поддержит кандидатуру, предложенную губернатором». Кроме того, жители Оренбурга оказываются «лишены возможности самостоятельно избирать наиболее приближенное к ним должностное лицо — главу города», констатировали либерал-демократы.

Авторы законопроекта также апеллировали к явке на муниципальных выборах, которую, по их мнению, стимулирует параллельное голосование за градоначальника. Так, в 2000 и 2004 годах, когда мэра и депутатов горсовета избирали одновременно, она составляла 32% и 35,6% соответственно. В 2010-м, когда главу стали выбирать из числа депутатов (в 2015-м этот метод был заменен на конкурсную систему), явка опустилась до 30,7%, а в 2015-м — до 25,6%. Наконец, в 2020 году на участки пришло рекордно низкое число избирателей — лишь 18,8%.

Реставрация института прямых выборов «позволит вернуть доверие горожан к системе органов местного самоуправления, повысить их активность в управлении делами города», резюмировали во фракции ЛДПР.

Инициативу либерал-демократов поддержали в КПРФ. «На примере Оренбурга мы видим, что усиливается областное влияние, а самостоятельность города резко сжата,— заявил лидер коммунистов в заксобрании Максим Амелин.— Нет никакой градостроительной политики, все решается на уровне региона. Люди хотят, чтобы городом руководил хозяйственник с независимым взглядом на управленческие процессы, а по факту назначаются лишь удобные областной власти».

Отметим, что в конце 2021 года депутаты от КПРФ и сами инициировали аналогичный законопроект, предложив вернуть прямые выборы глав во всех муниципалитетах региона. Тогда коммунистов поддержали представители «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и ЛДПР, однако члены «Единой России», контролирующие большинство мест в заксобрании, поправки отклонили. Точно так же произошло и на этот раз.

Интересно, что за последние пять лет глава Оренбурга сменился уже четырежды. Нынешний градоначальник Сергей Салмин был избран депутатами горсовета в марте 2022 года, ранее он занимал пост первого вице-мэра. Прежний глава Оренбурга Владимир Ильиных в сентябре 2021-го избрался в Госдуму. До него городом руководил Дмитрий Кулагин, который в декабре 2019 года перешел на должность вице-губернатора. Наконец, предшественником господина Кулагина был Евгений Арапов — самый молодой градоначальник в истории Оренбурга (39 лет на момент назначения). В октябре 2018-го депутаты отправили его в отставку после обвинений в коррупции. Позже господина Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу 15 млн руб. за взятки.

Добавим, что оппозиция регулярно предпринимает попытки вернуть прямые выборы мэров крупных городов в разных регионах, но безрезультатно.

Например, в конце августа заксобрание Челябинской области отклонило инициативу СРЗП, предлагавшей напрямую избирать глав Челябинска и Коркино. Тогда же гордума Димитровграда (Ульяновская область) «завернула» аналогичный проект КПРФ. Зато успешно продолжается обратный процесс — отмена прямых выборов: в конце прошлого года на конкурсную систему перешли в Томске, а в начале этого — в Новосибирске и наукограде Кольцово.

Андрей Сазонов, Самара; Андрей Прах