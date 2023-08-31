Единороссы против дорогого мэра

Депутаты фракции КПРФ гордумы Димитровграда попытались вынести на обсуждение заксобранием законопроект о возвращении прямых выборов мэра города. Предложение не было принято из-за позиции фракции «Единая Россия», которая решила воздержаться. Единороссы, назвав действия коммунистов предвыборным пиаром, заявляют, что прямые выборы мэра — это слишком дорого, и надо искать иные механизмы учета мнения населения. Политологи признают, что в действиях КПРФ «есть элемент пиара», хотя они своим предложением действительно отражают мнение большинства населения, но «Единая Россия» на это не пойдет, не желая потерять управляемость мэров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Димитровграда Фото: Гордума Димитровграда

В среду депутаты гордумы Димитровграда Ульяновской области обсуждали законопроект, возвращающий городу прямые выборы мэра. Законопроект о внесении изменений в закон Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов организации МСУ» в качестве законодательной инициативы гордумы, направляемой в заксобрание региона, предложила фракция КПРФ.

Согласно действующему закону, с 2017 года и в Ульяновске, и в Димитровграде глава города, возглавляющий и горадминистрацию, избирается депутатами гордумы из состава кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половина которой — представители, предложенные администрацией губернатора региона.

На заседании гордумы после оглашения текста законопроекта и письма о законодательной инициативе депутаты фракции «Единая Россия» стали интересоваться, зачем это нужно. Член фракции КПРФ Николай Борисов ответил, что «действующая система полностью себя дискредитировала», кроме того, предложения вернуть прямые выборы мэра «уже не раз поступали». Председатель гордумы Александр Ерышев добавил, что «уже все партии за то, чтобы вернуть прямые выборы, а депутаты гордумы от „Единой России“ почему-то против». «Мы не против»,— ответили единороссы, но сказали, что сейчас «отклоняют этот вопрос из-за того, что нужно доработать». Также фракция «Единой России» поинтересовалась, обсуждал ли спикер гордумы этот вопрос предварительно с губернатором региона, на что господин Ерышев ответил, что не ­обязан.

В итоге из 29 депутатов состава гордумы «за» проголосовали 13 человек (восемь присутствовавших членов фракции КПРФ, фракция ЛДПР в лице единственного депутата Сергея Юндина и четверо внефракционных депутатов). Восемь членов фракции «Единой России» и два внефракционных депутата (ранее исключенных из фракции коммунистов) воздержались, тем самым заблокировав решение.

В беседе с «Ъ» Александр Ерышев пояснил, что вынес этот вопрос на заседание уходящего состава гордумы, потому что «были неоднократные обращения димитровградцев о необходимости прямых выборов мэра». По его словам, «ситуация назрела, и тянуть больше нельзя», «процедура избрания мэра через конкурсную комиссию не оправдала себя, приведя к такому печальному результату с Большаковым».

Мэр Димитровграда Андрей Большаков, до этого и.о. главы города, был в январе 2022 года избран главой города депутатами гордумы по итогам конкурсного отбора 20 голосами «за» из 29 депутатов. Фракция «Единой России» проголосовала за него консолидированно шестью голосами, также «за» были 10 из 15 депутатов от КПРФ, три-четыре голоса отдали внефракционные депутаты, обычно голосующие солидарно с «Единой Россией».

8 августа Андрей Большаков был задержан силовиками. Его и советника губернатора Игоря Эделя (в прошлом — первого заместителя губернатора) обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). До 7 октября они находятся в СИЗО.

Господин Ерышев также пояснил, что в ходе предвыборной кампании в региональное заксобрание кандидаты от «Единой России» «то и дело заявляют о необходимости учитывать мнение населения и необходимости народного мэра». «И мы решили, что если раньше „Единая Россия“ была против прямых выборов мэра, то теперь, видимо, поддержит. Но не поддержала, подтвердив, что это ей не нужно»,— отметил спикер гордумы.

Лидер фракции «Единой России» Димитровградской гордумы Асхат Юсупов в беседе с «Ъ» сказал, что фракция воздержалась, потому что «вопрос поднят без предварительного обсуждения, был нарушен регламент». Он посетовал на то, что коммунисты «пять лет молчали по этому поводу и вдруг подняли вопрос, когда гордума уже заканчивает свою работу», «и это не более чем предвыборный пиар». На прямой вопрос, поддерживает ли фракция прямые выборы мэра, господин Юсупов не ответил, но сказал, что «это дорого», «люди устали от выборов», а сам он считает, что «лучше, если мэров назначает губернатор». «Тем более у нас есть своя партийная программа „народный мэр“»,— добавил лидер фракции.

Как пояснил «Ъ» секретарь реготделения «Единой России» Владимир Камеко, сейчас действительно в димитровградском отделении партии обсуждается программа «Народная администрация. Народный мэр», «но это не касается изменений законодательства». По информации местного отделения «Единой России», согласно этой программе партия намерена «собрать на единои своей интернет-площадке предложения от жителеи и трудовых коллективов о кандидатурах грамотных управленцев», а дальше «из представленных кандидатур» конкурсная комиссия все равно так же будет производить отбор, а выбирать будет гордума из отобранных ­кандидатов.

«Мы не против волеизъявления народа, мнение населения — это крайне важно. Но давайте поймем, где взять деньги на прямые выборы мэра в то время, когда их не хватает на самое главное, и почему мы должны выпячиваться, когда в целом по стране есть общие правила администрирования? Надо искать какой-то другой механизм»,— сказал господин Камеко.

Господин Ерышев, напротив, заявляет, что дополнительных затрат и не будет, если выборы будут совмещены с выборами в гордуму или заксобрание.

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что «элемент пиара в предложениях димитровградских коммунистов есть, хотя в реальности они действительно этим отражают настроения населения».

Сергей Титов, Ульяновск