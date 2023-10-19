«Вартон» засветится в госзакупках

ТПК «Вартон» выкупила торгово-производственный комплекс группы «Гагаринский светотехнический завод» (ГСТЗ), которая специализируется на разработке и производстве взрывозащищенного светового оборудования и светотехники для транспортной инфраструктуры. Заявленная стоимость сделки составила 100–300 млн руб., однако участники рынка оценивают актив дешевле из-за убытков. Эксперты считают, что основной мотивацией к покупке мощностей стала возможность принимать участие в гособоронзаказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ООО «ТПК "Вартон"» (один из крупнейших в РФ производителей светотехники) “Ъ” рассказали, что компания приобрела ООО ГСТЗ и его совладельца ООО «Индустрия». ГСТЗ занимается выпуском взрывозащищенного светового оборудования и светотехники для транспорта и транспортной инфраструктуры. Точную сумму сделки в ТПК не раскрыли, назвав лишь диапазон 100–300 млн руб. «Покупка позволит выйти на новые сегменты рынка и увеличить производственные мощности, а также расширить продуктовый портфель компании»,— пояснил исполнительный директор ТПК «Вартон» Сергей Мордавченков. По его словам, планируется не только сохранение, но и увеличение числа рабочих мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТПК «Вартон» на 80% принадлежит Светлане Новосельцевой, на 20% — гендиректору и совладельцу ГК «Астра» Илье Сивцеву (до 2021 года 80% принадлежали совладельцу ГК «Астра» Денису Фролову). По итогам 2021 года выручка ТПК составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 258 млн руб. Более свежих данных нет.

Производство ГСТЗ расположено в Гагарине Смоленской области, его площадь превышает 20 тыс. кв. м, штат составляет более 200 человек. ГСТЗ выпускает, например, светодиодные взрывозащищенные светильники, светильники аварийного освещения, светящееся табло об аварийном выходе и др. До сделки с «Вартон» 93,16% ГСТЗ принадлежало гендиректору ООО Александру Лагутину, 6,84% — ООО «Индустрия» (им также владел господин Лагутин). Сейчас 100% у ТПК «Вартон». Выручка ГСТЗ в 2022 году составила 155 млн руб., при убытке в 26 млн руб. Выручка «Индустрии» — 50 млн руб., при убытке 700 тыс. руб.

В начале года в правительстве предложили ввести эксперимент по маркировке светодиодов для борьбы с контрафактом, а также ввести утильсбор на иностранную продукцию, средства с которого планировалось направить на поддержку российских производителей техники и компонентов (см. “Ъ” от 27 февраля). В начале лета производители попросили Минпромторг усилить контроль за закупками светодиодов госсектором (см. “Ъ” от 13 июня). В сентябре производитель светотехники GS Group предложил повысить ввозные пошлины для иностранной продукции на 400% (см. “Ъ” от 2 сентября).

По данным гендиректора «Лайтинг бизнес консалтинг» Сергея Боровкова, в первом полугодии в РФ выпущено 60,8 млн ламп, что на 33% меньше год к году. Производство светильников увеличилось на 20% год к году, до 13,9 млн устройств за первое полугодие. По его оценке, сегмент светотехники с взрывозащитой занимает не более 3,1% рынка.

По оценке директора по связям с госорганами «МСК БЛ Групп» (производитель светодиодов и световых приборов) Евгения Долина, рыночную стоимость ГСТЗ и «Индустрии» можно оценить в 200 млн руб., но сумма сделки вряд ли превысила 100 млн руб. «Все большие компании уже получили активы или компетенции во взрывозащите, так что такая покупка "Вартона" ожидаема и говорит о высокой маржинальности сегмента с одной стороны и необходимости укрупнения и комплексирования поставок промышленного освещения — с другой»,— полагает он. Господин Долин отметил, что ниша освещения для транспорта сложнее в производственном плане, но важна для развития инфраструктуры.

Оба актива были в «шатком финансовом положении», что могло снизить их стоимость, полагает гендиректор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Ольга Грекова. По ее словам, целью сделки могло быть желание «Вартон» участвовать в госзакупках для выпуска и реализации взрывозащищенных светильников в рамках гособоронзаказа: «В числе прочего, взрывозащищенные светильники могут устанавливаться на авиационную и другую военную технику, использоваться в опасных производствах».

Тимофей Корнев, Никита Королев