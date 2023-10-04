Немаркая электроника

Минпромторг и Минцифры не могут договориться о подходах к маркировке электроники. По данным источников “Ъ”, Минцифры настаивает на введении маркировки широкого перечня устройств с последующим введением акциза, что должно, по подсчетам министерства, дать бюджету 30 млрд руб. в год. В Минпромторге считают, что пока стоит вводить лишь маркировку светотехники. У продавцов электроники акцизные перспективы восторга не вызывают, зато их ожидаемо горячо приветствуют российские производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минпромторг, Минцифры и ряд регуляторов обсуждают возможность введения маркировки для потребительской электроники и коммерческой вычислительной техники, следует из письма от 21 сентября главы департамента ОПК правительства РФ Николая Архипова в адрес вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова (копия есть у “Ъ”).

В письме говорится, что Минцифры не согласовало проект постановления правительства, которым предлагается провести эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектроники (текущая, пока не утвержденная правительством, версия документа предполагает маркировку только светотехники). Минцифры же, следует из переписки, предложило дополнить список маркируемой продукции смартфонами, ноутбуками, планшетами, серверами, СХД. Однако это предложение, говорится в документе, пока недостаточно обосновано, поэтому эксперимент по маркировке радиоэлектроники следует провести только для светотехники, без учета позиции Минцифры.

Однако в том же письме говорится, что Николай Архипов предложил поручить Минпромторгу, Минцифры и другим ведомствам «уточнить план мероприятий в части введения маркировки на смартфоны, планшеты, ноутбуки, системы хранения данных, компьютеры, серверное и телеком-оборудование с 1 января 2024 года». Источник “Ъ”, близкий к Минпромторгу, говорит, что инициатива по запуску маркировки для планшетов, ноутбуков и другой электроники исходит от Минцифры: «Минпромторг же пока не готов ее поддержать». В Минцифры “Ъ” не ответили.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что внесли в правительство проект постановления, предполагающий эксперимент по маркировке именно светотехники: «Проведение эксперимента планируется с 1 ноября 2023 года по 28 февраля 2025 года».

По словам собеседника “Ъ” на рынке электроники, Минцифры заинтересовано во введении маркировки широкой номенклатуры потребительской электроники, чтобы дальше ввести акциз на нее. Этот вопрос, по его словам, обсуждался во время ряда совещаний в Минцифры летом: «Речь о том, чтобы взимать акциз с потребительской электроники, которая поступает в Россию по механизму параллельного импорта. С помощью акциза можно собирать средства, которые в дальнейшем пойдут на поддержку российских производителей». О том, что подобный механизм обсуждается, говорит и федеральный чиновник, по его словам, он позволит ежегодно пополнять бюджет на порядка 30 млрд руб.

В «Аквариусе» (производит серверы, компьютеры и т. д.) “Ъ” сообщили, что поддерживают введение любых мер тарифного и нетарифного регулирования. «Маркировка — хороший инструмент контроля параллельного импорта и эффективное средство борьбы с производителями контрафактной электроники»,— сказал президент «Аквариуса» Владимир Степанов. На продукцию недружественных вендоров в сегменте премиум необходимо установить акциз, согласен управляющий партнер F+ tech (выпускает под своей маркой ноутбуки, смартфоны и т. д.) Алексей Мельников: «Он не будет влиять на спрос, так как теперь это устройства в основном для обеспеченной публики».

Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов сказал, что считает инициативы по введению маркировки электроники, а также акцизов на нее, «вредными и контрпродуктивными»: «Если говорить о маркировке, то вводить ее для потребительской электроники нет необходимости — на рынке практически нет контрафакта». Поддерживать же российских производителей, продолжает он, стоит не с помощью акцизов на иностранную технику, а с помощью иных мер, например, льготного кредитования, субсидий и т. д.

Никита Королев