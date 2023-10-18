Bank of America и Morgan Stanley отчитались за третий квартал

Отчетность за третий квартал представили два последних американских банка из «большой шестерки» — Bank of America (BofA) и Morgan Stanley. Вчера, 17 октября, квартальную отчетность опубликовал Bank of America. Его выручка выросла на 3%, составив $25,2 млрд, чистая прибыль — на 10%, до $7,8 млрд. Эти результаты оказались чуть лучше ожиданий экспертов, вчера, 17 октября, акции BofA выросли в цене на 0,3%.

Как и большинство других крупных американских банков, BofA выиграл от повышения ключевой ставки ФРС, так как суммы, получаемые кредитными организациями от процентов, существенно превышают то, что банки выплачивают держателям депозитов. Чистый доход BofA от процентов — сумма, полученная от процентов по кредитам, минус сумма, выплаченная как процент по депозитам,— вырос за квартал на 4%, до $14,4 млрд. В конце прошлой недели отчитались три крупных американских банка — JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Все они существенно улучшили свои финансовые показатели, прежде всего за счет роста чистого дохода от процентов.

Сегодня, 18 октября, за квартал отчитался Morgan Stanley. Выручка банка увеличилась на 2,3%, до $13,3 млрд. Чистая прибыль упала на 9%, составив $2,4 млрд. Таким образом, Morgan Stanley стал вторым банком из «большой шестерки» (наряду с Goldman Sachs), завершившим квартал с довольно существенным снижением прибыли. Чистая прибыль Goldman Sachs упала на 33%. В случае с Morgan Stanley снижение прибыли связано прежде всего со снижением выручки его подразделения по инвестбанкингу: на 27%, до $938 млн. Это, в свою очередь, связано с тем, что рыночная ситуация остается довольно неблагоприятной и активность M&A находится на низком уровне. Акции Morgan Stanley упали в цене на 6%.

Яна Рождественская