Американские банки сохранили устойчивость

Прибыль трех крупных американских банков — JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup — значительно выросла за квартал. По мнению аналитиков, это демонстрирует устойчивость крупных банков и экономики США в целом в условиях макроэкономической нестабильности. При этом руководство банков говорит о возможных дальнейших экономических трудностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters

Сегодня, 13 октября, три крупных американских банка — JPMorgan Chase (.pdf), Wells Fargo (.pdf)и Citigroup (.pdf) — представили финансовую отчетность за третий квартал. Все они закончили квартал с ростом выручки и прибыли, причем у JPMorgan Chase и Wells Fargo именно прибыль показала особенно значительный рост. Квартальные результаты рассматриваются как свидетельство того, что американским банкам, по крайней мере крупным, удалось преодолеть кризисный момент первой половины года, когда обанкротились сразу несколько региональных банков — Signature Bank, Silicon Valley Bank и First Republic Bank (он перешел под управление JPMorgan).

По мнению директора по инвестициям компании Crestwood Advisors Джона Ингрэма, такие результаты банков свидетельствуют и о том, что американская экономика в целом остается устойчивой. В то же время сами банки предупреждают о возможных экономических сложностях в дальнейшем.

Рост доходов крупных банков связан в значительной степени с повышением ключевой ставки ФРС, так как суммы, получаемые ими от процентов, существенно превышают то, что банки выплачивают держателям депозитов.

В таких условиях одним из важных параметров, на которые смотрят инвесторы, становится чистый доход от процентов — сумма, полученная от процентов по кредитам, минус сумма, выплаченная как процент по депозитам.

Выручка JPMorgan выросла на 22%, составив $39,9 млрд. Чистая прибыль банка увеличилась на 35%, до $13,1 млрд. Эти результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet. Акции банка после публикации отчетности выросли на 3%. Чистый доход от процентов составил $22,7 млрд, увеличившись на 30%. Прибыль инвестиционного подразделения JPMorgan упала на 12%, до $3,1 млрд, из-за того, что рыночная ситуация остается довольно неблагоприятной. Но это перекрывается ростом прибыли розничного подразделения банка — на 36%, до $5,9 млрд.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон отметил, что финансовое состояние домохозяйств и бизнеса в США в целом остается хорошим. При этом как негативные факторы он отметил значительный дефицит бюджета США, который по итогам года достигнет $1,7 трлн, а также возможность дальнейшего роста ключевой ставки. «Это, возможно, самое опасное время, которое мир видел за несколько десятилетий»,— заявил господин Даймон по поводу нынешней геополитической ситуации.

По мнению главы JPMorgan, ситуация на Украине и в Израиле «может иметь далеко идущее воздействие на энергетический и продовольственный рынок, мировую торговлю и геополитические отношения».

Квартальная выручка Wells Fargo выросла на 6,6%, до $20,9 млрд. Чистая прибыль банка показала очень существенный рост — на 61%, до $5,8 млрд. Эти результаты оказались лучше ожиданий, так что акции банка выросли на 3,6%. Чистый доход от процентов увеличился на 8%, составив $13,1 млрд.

«Рост нашей выручки по сравнению с прошлым годом включает как рост доходов от процентов (по кредитам.— “Ъ”), так и рост не связанных с процентами доходов, так как мы выигрывали и от повышения ставок, и от инвестиций, которые мы делаем»,— отметил генеральный директор Wells Fargo Чарли Шарф. При этом, по его мнению, «хотя экономика остается устойчивой, мы видим замедление экономики, (что проявляется в.— “Ъ”) снижении остатков по кредитам и постепенном увеличении числа безнадежных долгов».

Citigroup закончил третий квартал с ростом выручки на 9%, до $20,1 млрд. Его прибыль выросла не так существенно, как у двух других банков,— на 2%, до $3,5 млрд. Однако это улучшение в сравнении с предыдущим кварталом, когда прибыль Citigroup упала на 36% из-за роста издержек и обслуживания кредитов. В третьем квартале чистый доход банка от процентов вырос в третьем квартале на 10%, до $13,8 млрд.

Остальные три банка из «большой шестерки» представят отчетность на следующей неделе. Во вторник, 17 октября, должны отчитаться Bank of America и Goldman Sachs, на следующий день, 18 октября,— Morgan Stanley.

Яна Рождественская