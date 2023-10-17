Квартальная прибыль Goldman Sachs упала на 33%

Сегодня, 17 октября, ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs отчитался о результатах своей деятельности по итогам третьего квартала. Общая выручка составила $11,8 млрд, что на 1% меньше, чем в третьем квартале 2022 года. Чистая прибыль достигла $2 млрд, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Существенное снижение общей прибыли банка произошло из-за потерь, которые он понес при продаже своих операций по розничному кредитованию. Аналитики ожидали такой динамики прибыли, поэтому квартальные результаты банка оказались не хуже прогнозов экспертов. Выручка в пересчете на акцию составила $5,47, тогда как аналитики ждали $5,31. Общая выручка — $11,8 млрд при прогнозе $11,2 млрд. Кроме того, по таким операциям, как торговля облигациями и акциями, банк превзошел прогнозы аналитиков. Выручка от торговли облигациями составила $3,4 млрд — это на $600 млн больше прогнозов. Выручка от торговли акциями и производными инструментами достигла $2,96 млрд, превысив на $200 млн прогнозы экспертов.

В конце прошлой недели в США отчитались сразу три ведущих банка — JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Несмотря на непростую макроэкономическую обстановку в мире, их ключевые показатели заметно улучшились по итогам третьего квартала.

Евгений Хвостик