Бывший зампрокурора согласился с обвинениями

Девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 51 млн руб. запросило гособвинение для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина по уголовному делу о взятке. Следствие считает, что в 2017 году за 3 млн руб. старший советник юстиции обязался помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ, информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела и вынести необходимое процессуальное решение. Защита Андрея Турбина, который согласился с предъявленным обвинением, выступит в прениях 31 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирске в среду начались судебные прения по уголовному делу бывшего заместителя прокурора области Андрея Турбина. Первым в них выступил представитель Генпрокуратуры РФ. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) гособвинение потребовало приговорить Андрея Турбина к девяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в 17-кратном размере суммы взятки. Для новосибирского предпринимателя Сергея Белоуса, которого следствие считает посредником в передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ), прокурор запросил семь с половиной лет заключения и штраф в 10-кратном размере суммы взятки. Оба, считает сторона обвинения, должны отбывать срок в колонии строгого режима.

В управлении судебного департамента региона рассказали, что прения сторон продолжатся 31 октября, в них выступят адвокаты подсудимых. В первый день процесса, который открылся в начале 2023 года в Центральном райсуде, Андрей Турбин и Сергей Белоус заявили о признании вины.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2017–2018 годах заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин при посредничестве Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн руб. и $1 тыс. Ее, говорится в деле, передал коммерсант Михаил Колмогоров. Предприниматель, по данным следствия, якобы хотел помочь своему приятелю, который обвинялся в разбое и мог провести за решеткой от семи до 12 лет. Дело о разбое вели сотрудники Кировского райотдела полиции, ход расследования контролировала районная прокуратура. От заместителя прокурора якобы требовалось предоставить информацию о следственных действиях, вынести необходимое процессуальное решение и оказать помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК о самоуправстве, максимальное наказание по которой — пять лет заключения.

Дело в отношении Андрея Турбина и Сергея Белоуса направили в суд. Михаила Колмогорова, который скрылся, объявили в международный розыск. В апреле 2023 года бизнесмена задержали в Казани и доставили под конвоем в Новосибирск. Его судят отдельно по статье УК о даче взятки (ст. 291 УК РФ).

Прокурорский стаж Андрея Турбина составляет 36 лет. Службу в надзорном ведомстве он начал в 1982 году, поочередно занимал должности следователя, заместителя прокурора района, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокурора Новосибирской области, заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. С этого поста в классном чине старшего советника юстиции (соответствует званию полковника) он ушел на пенсию в 2018 году. Андрей Турбин награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу в прокуратуре РФ», именным оружием, ведомственными медалями Руденко и «290 лет прокуратуре России».

Константин Воронов