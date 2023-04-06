Взятку вернули из розыска

В Казани задержан новосибирский предприниматель Михаил Колмогоров, находившийся в международном розыске по уголовному делу о коррупции. По версии следствия, в 2017–2018 годах бизнесмен через посредников передал заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину взятку более 3 млн руб. за информацию о ходе и результатах расследования дела в отношении его знакомого и помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью Уголовного кодекса (УК). Михаила Колмогорова доставили под конвоем в Новосибирск и поместили в СИЗО.

В столице Татарстана задержали объявленного в международный розыск новосибирского предпринимателя Михаила Колмогорова. Об этом «Ъ» рассказали источники, знакомые с ходом следствия.

Сибирского бизнесмена задержали, когда он прогуливался со знакомым по центру Казани. Оперативники, выследившие предпринимателя, уложили его лицом в асфальт и заковали в наручники. Коммерсанта конвоировали в Новосибирск и поместили в СИЗО. В ближайшее время следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) предъявят ему обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Связаться с его адвокатом не удалось.

По данным следствия, в 2017 году бизнесмен Михаил Колмогоров стал искать выходы на заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, который курировал в ведомстве уголовно-судебное и оперативно-разыскное направления.

Предприниматель якобы хотел помочь своему приятелю, который обвинялся в разбое и мог провести за решеткой от 7 до 12 лет.

Дело о разбое вели сотрудники Кировского райотдела полиции, ход расследования контролировала районная прокуратура. От заместителя прокурора якобы требовалось предоставлять информацию о следственных действиях, вынести необходимое процессуальное решение и оказать помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК о самоуправстве, максимальное наказание по которой — пять лет заключения.

Все общение коммерсанта с высокопоставленным прокурором, по версии следствия, проходило через двоих переговорщиков — бывшего члена совета директоров АО «Завод "Экран"» Олега Ярового, имевшего обширные связи в правоохранительных органах региона, и его знакомого Сергея Белоуса. Следствие установило, что в 2017–2018 годах для зампрокурора области было передано 3 млн руб. и $1 тыс.

В феврале 2022 года командированные в Новосибирск сотрудники центрального аппарата СКР задержали Андрея Турбина, который к тому времени уже оставил работу в надзорном ведомстве и находился на пенсии. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и заключили под стражу. Вслед за ним отправился в СИЗО предполагаемый посредник в передаче взятки Сергей Белоус. Дело в отношении второго посредника, Олега Ярового, как стало известно, было прекращено по примечанию к ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В примечании говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию дела и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Михаила Колмогорова, в отношении которого завели дело о даче взятки, объявили в международный розыск, суд вынес постановление о его заочном аресте. Пока бизнесмена искали, суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего зампрокурора области Андрея Турбина и Сергея Белоуса. В первый день слушаний подсудимые, которых уже отпустили из СИЗО, заявили о признании вины.

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Альберт Константинов