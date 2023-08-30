Новосибирского бизнесмена судят за взятку прокурору

Центральный районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело в отношении предпринимателя Михаила Колмогорова, обвиняемого в даче взятки высокопоставленному сотруднику прокуратуры. Очередное заседание состоится 25 сентября, указывается в картотеке на сайте.

В апреле, как писал «Ъ-Сибирь», сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани новосибирского предпринимателя Михаила Колмогорова, находившегося в розыске по уголовному делу о коррупции. Коммерсанта доставили под конвоем в Новосибирск и поместили в СИЗО.

По версии следствия, в 2017–2018 годах бизнесмен через цепочку посредников передал заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину взятку более 3 млн руб. за информацию о ходе и результатах расследования дела в отношении его знакомого и помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью Уголовного кодекса. По данным источников «Ъ-Сибирь», Михаил Колмогоров отрицает обвинения в свой адрес. По ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) ему грозит от восьми до 15 лет заключения.

Отметим, что бывший заместитель прокурора области Андрей Турбин, которого судят за получение взятки, согласился с предъявленным обвинением. Его дело рассматривает тот же суд.

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Илья Николаев