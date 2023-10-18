Вучич раскритиковал Болгарию за введение сбора на транзит российского газа

Президент Сербии Александр Вучич на международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине заявил, что Будапешт и Белград видят проблему в ведении Болгарией сбора на транзит российского газа. Лидеры стран-импортеров российского газа подготовили ответные меры.

«Мы и венгры отреагировали вчера совместным заявлением. Через день после начала израильско-палестинского конфликта мы договорились не позволять повышать цены на дизельное топливо, независимо от того, сколько нам придется за него платить»,— заявил политик сербскому агентству «СРНА».

Господин Вучич отметил, что заявление подготовили министр финансов Сербии совместно с венгерским главой МИДа. Главы государств одобрили документ. В принятом решении действие Болгарии расценивается как враждебный шаг по отношению к Венгрии и Сербии, а также, что действия «угрожают безопасности энергоснабжения» двух стран.

Президент Сербии сообщил, что запасов газа стране хватит на 65 суток, нефти — на 73. Сербский лидер подчеркнул, что страна подготовлена «лучше, чем большинство других, но если кто-то перекроет нам подачу газа, то мы снова в беде».

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительный сбор в размере 20 левов (около €10) в пересчете за 1 МВ·ч (около 100 куб. м) на транзит российского газа по своей территории. Власти пояснили, что целью повышения налога стало «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет».

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

Александра Горошилова