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Коммерсантъ FM
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Болгария ввела сбор $100/тыс. куб. м за прокачку российского газа

Власти Болгарии ввели сбор на транзит российского газа через свою территорию. Импорт и транзит российского сырья облагается сбором 20 левов за 1 МВт/ч, или $111 на тыс. куб. м. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Налог станут взимать с природного газа в газообразном состоянии, а также со сжиженного природного газа (СПГ). Платить сбор будут импортеры и газотранспортные организации. Сообщается, что цель принятых мер — «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет».

Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, после чего «Газпром» прекратил экспорт сырья в эту страну. До этого Болгария импортировала почти весь газ из России.

Через территорию Болгарии проходит сухопутное продолжение газопровода «Турецкий поток», по которому топливо поступает в Венгрию и Сербию. Действия властей Болгарии критиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку Венгрия получает большую часть транзитного газа из России.

Анастасия Ларина

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