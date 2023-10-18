Белоруссия осталась в должниках

Инвесторы попросили ограничить доступ Белоруссии к межгосударственным кредитам: участники рынка направили обращения в правительство после того, как столкнулись с невыплатами по еврооблигациям Минска, пишет РБК. Авторы письма называют Минфин Белоруссии «недобросовестным заемщиком» и просят «принять меры для скорейшего исполнения своих обязательств перед всеми российскими инвесторами». Еще одно требование — закрыть Минску доступ к рынку капитала в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обоснованны ли такие требования? И каковы шансы инвесторов? На эти вопросы ответил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Были выпущены облигации с купонными выплатами. Суть этого инструмента в том, что все максимально предсказуемо: и дата возврата, и выплаты. Однако Белоруссия от них не то чтобы отказывается, но меняет их условия: они будут возвращаться вместе с погашением основных облигаций, плюс, насколько я понял, средства будут перечисляться на специализированные счета в белорусских рублях. Хотя изначально речь шла о регулярных выплатах в евро.

Между тем когда покупаешь облигации, то не предполагаешь сюрпризов, а здесь какую-то дату взяли на свое усмотрение, как-то ее обосновали. Конечно же, это неприятные новости для инвесторов, тем более когда такие действия совершает союзное государство в отношении рядовых участников рынка.

Скорее всего, этот конфликт будет решен в каком-то компромиссном порядке, в большей степени за счет самих инвесторов».

Российские инвесторы не получают выплаты по белорусским еврооблигациям с июля 2022 года. Тогда Citibank отказался обслуживать евробонды и проводить выплаты, по одному из выпусков агентство Moody's признало дефолт.

Держатели бумаг могли бы подать иски к иностранным структурам, отметил юрист фирмы NSP Глеб Бойко: «Возможно представить ситуацию, что ответчиком в данном процессе будет даже не Министерство финансов, а, например, западные финансовые организации.

Есть достаточно твердая позиция и устоявшаяся практика отечественных арбитражных судов, что применение любых ограничительных мер по отношению к российским инвесторам противоречит публичному порядку РФ.

Соответственно, такие действия могут быть признаны неправомерными, и взыскать стоимость облигаций инвесторы могут и таким способом».

Сам белорусский Минфин предлагал судиться в Лондонском арбитраже, но этому должно предшествовать формальное объявление дефолта, отмечают юристы.

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Иван Корякин