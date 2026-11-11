«Не иначе как Ray-Ban помогли»
Павел Шинский — о том, как появились культовые очки
0:00
0:00
Джон Артур Макреди был летчиком-испытателем и любимцем неба. В 1921 году он установил рекорд высоты, поднявшись на 12 км. Год спустя совершил самый долгий в истории полет, продержавшись в воздухе 35 часов. В 1929 году пришел в оптическую компанию Bausch & Lomb с необычным заказом.
Летние очки тех лет никуда не годились. На высоте пилоты слепли от солнца, а в облаках у них запотевали линзы. Макреди попросил суперочки для себя и своих коллег. Оптики работали над ними восемь лет, но результат того стоил.
Ray-Ban Aviator спасали и от солнца, и от влаги, а прочная металлическая оправа не ломалась при перегрузках. Очки стали хитом среди американских летчиков Второй мировой, а в мирное время покорили Голливуд. Питер Фонда щеголял в них в «Беспечном ездоке», а Том Круз появился в «Лучшем стрелке».
Сам Макреди провел в небе всю войну, вышел в отставку в 61 год и дожил до правнуков. Не иначе как Ray-Ban помогли.