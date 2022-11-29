Странам ЕАЭС предложено дружить облигациями

Наличие развитых и эффективных внутренних рынков капитала у стран, являющихся торговыми партнерами, способствует их более устойчивому развитию, снижает стоимость заемных ресурсов и финансовые риски, а также расширяет базу инвесторов для стран-заемщиков, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА «Опыт Азии для российского рынка».

Эксперты указывают, что стратегия развития ЕАЭС предусматривает создание общего финансового рынка к 2025 году. При этом внутренние рынки долгового капитала стран союза пока невелики. Самый большой объем рынка облигаций в национальной валюте относительно размера ВВП — у Казахстана (33% ВВП), у России соотношение составляет 26,2%, у Армении и Белоруссии — менее 25% (23,6% и 21,1%).

Для роста показателей в АКРА предлагают проводить взаимные размещения облигаций в нацвалютах. К примеру, привлеченные рубли страна ЕАЭС может продавать на своем рынке — предполагается, что это снизит валютные риски и в долгосрочной перспективе — премии за риск. Предлагается также создать механизм поддержки размещений корпоративных долговых обязательств в нацвалютах и повышать уровень раскрытия информации за счет создания единого портала данных.

В качестве примера приводится «Азиатская инициатива рынка облигаций» (The Asian Bond Markets Initiative, ABMI), которая была запущена в 2002 году странами АСЕАН, Китаем, Японией и Южной Кореей для развития внутренних рынков заимствований и снижения зависимости от зарубежных источников капитала. В рамках этого механизма страны провели гармонизацию законодательства, внедрили кредитные и инвестиционные гарантии, запустили единый портал. Помимо этого, поддерживалось использование международных стандартов отчетности, развитие рынка производных инструментов, рынка репо и формирование кредитной культуры, в том числе посредством создания баз данных кредитных рисков. В итоге с 2002 года внутренний рынок государственных и корпоративных облигаций вырос во всех странах-участницах. В Таиланде он удвоился, а во Вьетнаме был создан практически с нуля. По данным за 2021 год, в отношении к ВВП самый большой размер рынка — в Малайзии (125% ВВП) и Сингапуре (114%). За ними следует Таиланд (около 91% ВВП), Филиппины (50%), Вьетнам (42%) и Индонезия (31% ВВП).

Татьяна Едовина