Задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных $1,29 трлн
10 ноября Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал данные за третий квартал о задолженности потребителей и кредитах домохозяйств в США. Общая задолженность домохозяйств выросла на $334 млрд (+1,8%) и достигла $19,1 трлн. Совокупные показатели просроченных платежей ухудшились: 5% непогашенной задолженности находятся на той или иной стадии просрочки — это на 0,3% больше, чем в предыдущем квартале.
Объем ипотечной задолженности вырос на $257 млрд, до $13,4 трлн. Задолженность по кредитным линиям под залог жилой недвижимости (HELOC) увеличилась на $23 млрд, до $481 млрд — это самый значительный рост данного показателя с 2005 года. Рекорда $1,29 трлн достигла задолженность по кредитным картам, увеличившись за квартал на $22 млрд. Объем автокредитов вырос на $21 млрд, до $1,73 трлн. Задолженность по студенческим кредитам увеличилась на $5 млрд и составила $1,66 трлн.
«Уровень задолженности домохозяйств умеренно вырос, что обусловлено увеличением объемов выдачи ипотечных кредитов и кредитных линий под залог жилья,— подчеркнул советник по экономическим исследованиям Федерального резервного банка Нью-Йорка Донгун Ли.— Несмотря на то что показатели перехода задолженности по жилищным кредитам в категорию просроченной несколько увеличились, общее качество кредитного портфеля остается высоким».