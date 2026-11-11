Задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных $1,29 трлн

Объем ипотечной задолженности вырос на $257 млрд, до $13,4 трлн. Задолженность по кредитным линиям под залог жилой недвижимости (HELOC) увеличилась на $23 млрд, до $481 млрд — это самый значительный рост данного показателя с 2005 года. Рекорда $1,29 трлн достигла задолженность по кредитным картам, увеличившись за квартал на $22 млрд. Объем автокредитов вырос на $21 млрд, до $1,73 трлн. Задолженность по студенческим кредитам увеличилась на $5 млрд и составила $1,66 трлн.