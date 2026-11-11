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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
ЖизньПотери

Причиной смерти художника-постановщика «Ликвидации» Кондратова стал инфаркт

Художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов умер из-за инфаркта. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Бирюлин. Александр Кондратов скончался в конце октября в Боткинской больнице в Москве, куда его доставили из СИЗО. Ему было 52 года.
С 2012 года Александр Кондратов жил в Киеве. В мае 2026-го прилетел в Москву, чтобы сменить загранпаспорт. Его задержали в аэропорту Внуково по административному делу о мелком хулиганстве. В августе в отношении художника возбудили уголовное дело о госизмене, а через месяц арестовали. Поводом стали публикации в интернете. Вину в госизмене Александр Кондратов не признавал, уточнил Дмитрий Бирюлин.
Сериал «Ликвидация» вышел в 2007 году. Он рассказывает о борьбе с преступностью в послевоенной Одессе 1946 года. В проекте участвовали Владимир Машков, Михаил Пореченков и Сергей Маковецкий. За работу над «Ликвидацией» Александр Кондратов получил премии ТЭФИ и «Золотой орел» 2008 года. На счету художника еще 14 работ, в том числе «Грех», «Долг», «Кружева», «В погоне за счастьем», «Кто я?», «Одесса-мама» и «Дом с лилиями».
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