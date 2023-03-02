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Коммерсантъ FM
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Батька облигация

Российские инвесторы не могут получить выплаты по белорусским госбондам

Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Белоруссии. На фоне санкционных ограничений выплаты производятся в белорусских рублях. Для их получения необходимо пройти длительную процедуру открытия счета, однако и это, как показала практика, не гарантирует успеха. Юристы пессимистично оценивают перспективы судебных разбирательств, однако инвесторы надеются на «добрую волю» эмитента.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказали опрошенные “Ъ” участники долгового рынка, российские инвесторы не могут своевременно получить выплаты по белорусским еврооблигациям. Объем зависших платежей оценивается на уровне до $500 млн. Как пояснили “Ъ” в Ассоциации владельцев облигаций (АВО), точно установить объем замороженных выплат затруднительно, поскольку Минфин Белоруссии не обладает всеми реестрами конечных держателей. «Эмитент не раз сообщал инвесторам, что ведет переговоры с НРД для получения реестра российских держателей, которые учтены в российском депозитарии. Мы полагаем, что основными держателями евробондов Беларуси были российские инвесторы, как институциональные, так и физлица»,— добавили в АВО.

Минфин Белоруссии 28 февраля погасил еврооблигации на $800 млн, одновременно по ним был выплачен купон на $27,5 млн. Кроме того, в конце февраля были выплачены доходы еще по трем выпускам на $57,2 млн. Сейчас в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов объемом $2,45 млрд. Эти бонды размещались в 2017–2022 годах, а андеррайтерами выступали Citi и Raiffeisen Bank International.

В российском Минфине “Ъ” сообщили, что «порядок перечисления денежных средств по ценным бумагам РБ регулируется законом РБ, а также эмиссионной документацией выпусков ценных бумаг и находится вне регулирования законодательства РФ». Банк России и белорусский Минфин на запросы “Ъ” не ответили.

Почти год назад, в апреле 2022 года, совместным постановлением правительства и Нацбанка РБ (из-за введенных санкций против Нацбанка и ограничений по использованию западной платежной инфраструктуры) был утвержден порядок исполнения в белорусских рублях обязательств по евробондам. Кроме того, 7 июля 2022 года Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank, выступающие в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента, объявили о прекращении выполнения этих операций в отношении белорусских еврооблигаций. Само решение вступило в силу в начале сентября. В результате в настоящее время выплаты осуществляются на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Процедура получения купона в Белоруссии раскрыта на сайте Минфина республики. Для этого требуется открыть счет в белорусском банке, подать заявку на исполнение обязательств, предоставить выписки со счета депо в своем депозитарии, заключить договоры на выплаты в белорусских рублях, пройти комплаенс (для физических лиц — копия паспорта, для юрлиц — комплект учредительных документов). Однако, по словам адвоката Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елены Менде, открытие счета в белорусском банке возможно только при личном обращении. «Кроме того, при взаимодействии с депозитарием, особенно если представлены документы иностранного происхождения или есть сомнения в правильности заполнения каких-либо граф, заявления могут рассматриваться очень долго»,— указывает юрист. В итоге процесс может завершиться отказом «только в связи с тем, что оперативное толкование норм отсутствует на уровне госрегулирования, а опыта подобных операций нет», считает госпожа Менде.

В АВО сообщили, что в данный момент эмитент находится в стадии формирования нового поряд?а идентифи?ации инвестора и получения выплат, так как прежние инструкции эмитента утратили а?туальность. При этом ассоциации известно, что ряд инвесторов полностью выполнили условия (предоставили выпис?и, от?рыли счет в белорусс?ом бан?е и т. д.), но выплат не получили.

Юристы пессимистично оценили судебные перспективы инвесторов. Учитывая, что речь о госдолге, местом суда будет Белоруссия, указывает партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева. Кроме того, по словам Елены Менде, в РБ действует адвокатская монополия, то есть представлять интересы в суде смогут только белорусские адвокаты, прикрепленные к государственным адвокатским конторам.

Впрочем, инвесторы рассчитывают на «добрую волю» эмитента и видят в этом более быстрое решение, чем суд, говорят в АВО. В Минфине РФ также отметили, что «Министерство финансов РБ прорабатывает возможные варианты урегулирования вопроса исполнения обязательств по еврооблигациям РБ». «Оптимальным вариантом была бы выработка подхода на уровне совместной работы минфинов и ЦБ двух государств»,— резюмировала госпожа Макеева.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова

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