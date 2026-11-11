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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Песков: власти Норвегии не запрашивали новый телефонный разговор с Путиным

Запроса на новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путина от Норвегии не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Накануне премьер Норвегии Йонас Гар Стере допускал, что вновь созвонится с Владимиром Путиным. Предыдущие телефонные переговоры состоялись 27 октября. В беседе участвовал президент Финляндии Александр Стубб. Стороны обсудили безопасность в Балтийском море и ситуацию в зоне спецоперации на Украине.